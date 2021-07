Basic Fit zwemt in het geld

Met meer dan 900 fitnesscentra in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland is Basic Fit de grootste fitnessketen van Europa. Maar veel plezier heeft het bedrijf niet beleefd aan dat netwerk het afgelopen anderhalf jaar, met een pandemie die samen binnen sporten onmogelijk maakte.

Ook in het eerste halfjaar van 2021 kon de keten amper open. Sinds 19 mei zijn de 211 Nederlandse clubs weer operationeel, en op 9 juni kwamen daar 640 clubs in België en Frankrijk bij. Maar in totaal waren de fitnesscentra van Basic Fit 81 procent van de tijd potdicht, becijferde het bedrijf.

Dat toont zich logischerwijs in de resultaten. Basic Fit zag de omzet in vergelijking met een jaar eerder - begin 2020 was het leven nog normaal - in elkaar klappen van 182,5 miljoen euro naar 53 miljoen euro.