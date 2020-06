Basketsuperster Lebron James bouwt imperium uit...

De Amerikaanse sportvedette LeBron James haalt 100 miljoen dollar op bij grote namen uit het bedrijfsleven in de VS voor de uitbouw van zijn eigen media-imperium.

LeBron James (35), de draaischijf van de basketbalploeg LA Lakers, heeft zijn zakelijke belangen grondig gereorganiseerd tijdens de coronastop in de Amerikaanse basketcompetitie NBA. James en zijn jeugdvriend en zakenpartner Maverick Cartner krijgen van een reeks big shots uit het Amerikaanse bedrijfsleven 100 miljoen dollar voor een nieuw bedrijf.

Springhill wordt de spilvennootschap voor alle zakelijke activiteiten van James. Zijn bestaande bedrijven - marketingbureau Robot, productiebedrijf Springhill Entertainment en bedrijf voor online media Uninterrupted - worden overgeheveld naar de koepelvennootschap. James wordt voorzitter, Carter CEO.

Onder de investeerders zit Elisabeth Murdoch, de dochter van mediatycoon Rupert Murdoch. Diens rechts-conservatieve zender Fox News geldt in de VS niet als een bondgenoot van progressieven en minderheidsgroepen. Omdat James zich ontpopt heeft als activist voor weinig geprivilegieerde zwarte mensen in de VS, is hij op Fox geregeld onder vuur genomen.

Nu bedrijven worstelen met diversiteit en hun reacties op de protesten, zien James en Carter er een businessmodel in.

Fox-anker Laura Ingraham verklaarde in 2018 dat James moest basketballen en verder zwijgen, nadat hij zich over de rechten van zwarten had uitgesproken. Bij de jongste Black Lives Matter-protesten - na de dood van de zwarte George Floyd door overdreven politiegeweld - viste James Ingrahams uitspraken op als nieuwe hefboom onder zijn activisme. Nu bedrijven worstelen met diversiteit en hun reacties op de protesten, zien James en Carter er een businessmodel in.

De zwarte Amerikaanse gemeenschap is met 40 miljoen mensen cultureel steeds invloedrijker slagschip. Waar enkel naar talent wordt gekeken, in entertainment en sport, zijn zwarte Amerikanen wereldwijd toonaangevend. Van Lebron James over Ava Duvernay tot Barry Jenkins en Donald Glover: ze behoren in hun vakgebied tot de meest getalenteerde mensen op aarde. Met hun talent zijn massieve geldstromen gemoeid.

Michael Jordan achterna

Het bij ons bekendste bestuurslid van Springhill wordt tennisvedette Serena Williams. Andere opvallende namen in het bestuur zijn de voorzitter van baseballteam Boston Red Sox, de CEO van Live Nation Entertainment (eigenaar van het sportpaleis) en Marc Rowan van het investeringsfonds Apollo Global Management. Een van diens compagnons, Josh Harris, deed begin dit jaar een overnamebod op voetbalclub KV Oostende.

Het zitje van de Boston Red Sox heeft te maken met de zakelijke banden tussen James en John Henry, eigenaar van een sportimperium rond de Red Sox. Hij controleert ook de Engelse voetbalclub Liverpool, waarin James aandeelhouder is.