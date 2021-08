Bayern München-legende Gerd Müller overleden

Gerd Müller scoort winnend doelpunt in de WK-finale tegen Nederland in 1974.

Bayern München heeft bekendgemaakt dat clublegende Gerd Müller is overleden. De voormalige topaanvaller werd 75 jaar oud. Müller streed al lange tijd tegen de Ziekte van Alzheimer.

Tijdens zijn actieve carrière was Gerd Müller voor Bayern München, dat hij vervoegde in 1964, goed voor 566 goals in 607 matchen. Hij was zeven maal topschutter in de Bundesliga en scoorde een recordaantal van 365 doelpunten in de Duitse hoogste voetbalklasse. 'Der Bomber' pakte met Bayern vier landstitels, vier bekers en drie keer de Europacup I.

Als international trof Müller 68 keer raak in 62 interlands. Hij werd met West-Duitsland Europees kampioen in 1972 (in België) en wereldkampioen in 1974 (in eigen land). Tijdens de WK-finale tegen Nederland scoorde hij het beslissende doelpunt.

Müller maakte in het seizoen 1971/1972 een recordaantal van 40 doelpunten in de Bundesliga. Dat record sneuvelde pas het afgelopen seizoen toen Robert Lewandowski met 41 doelpunten topscorer van Duitsland werd.

Müller verliet Bayern München in 1979 en vertrok naar de Verenigde Staten. Daar ging hij voor Fort Lauderdale Strikers voetballen, onder meer met George Best. Na zijn loopbaan runde hij nog even een restaurant in Amerika, zonder al te veel succes. Hij rekende af met een alcoholprobleem en keerde terug naar Bayern München waar hij in de jeugdopleiding aan de slag ging.