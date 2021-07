Bedrijf boven Manchester City leent half miljard euro bij banken

De City Football Group - het bedrijf dat onder meer de voetbalmultinational Manchester City controleert - laadt 550 miljoen euro schuld op om te investeren.

Het gaat om een in zeven jaar terug te betalen lening bij de Britse bank Barclays. De bank HSBC en het investeringsfonds KKR Capital gaan helpen bij de uitgifte van obligaties, meldt de zakenkrant Financial Times. Daarnaast zou de City Football Group (CFG) bij dezelfde financiers toegang krijgen tot een extra kredietlijn van 100 miljoen pond (117 miljoen euro).

Stadion in New York

CFG zou het geld onder meer willen gebruiken voor de financiering van een nieuw stadion in New York. Daar is CFG eigenaar van New York City FC, een van de tien clubs in evenveel landen waar het eigenaar van is of een belangrijk deel in handen heeft. Naast het Engelse kroonjuweel Manchester City zijn er clubs in de VS, Australië, Japan, Uruguay, Spanje, China, India, Frankrijk en België (Lommel).

Met Club Bolivar uit de hoogst gelegen hoofdstad ter wereld, La Paz in Bolivia, sloot CFG een eerste exclusief partnerschap. Club Bolivar krijgt toegang tot de knowhow en technologie van de voetbalmultinational. De landen waarin het mondiale CFG-netwerk actief is, zijn samen goed voor 3,4 miljard mensen, of 44 procent van de wereldbevolking.

Het stopt niet bij clubs. CFG heeft intussen ook jeugdopleidingscentra in Manchester, New York, Melbourne en Montevideo, allemaal plekken waar het clubs heeft. CFG krijgt zo meer en meer de allure van een franchise met wereldwijd filialen die het City-merk uitdragen en verspreiden. CEO Ferran Soriano - die een verleden heeft bij FC Barcelona en ook de topman is van Manchester City - spiegelt zich aan Disney om van City een wereldwijd bekend entertainmentmerk te maken.

De lening is groter dan de 525 miljoen euro die het financieel noodlijdende FC Barcelona in juni kreeg van de bank Goldman Sachs. In 2019 leende Tottenham Hotspur 637 miljoen pond van een bankenconsortium voor de betaling van zijn nieuwe stadion. Dat is intussen in gebruik.

Royals uit Abu Dhabi

City Football Group is voor 77 procent in handen van een vehikel rond sjeik Mansour bin Zayed al-Nahyan, miljardair en lid van de koninklijke familie van Abu Dhabi waarvan hij ook vicepremier is. Abu Dhabi is economisch de belangrijkste staat van de Verenigde Arabische Emiraten. De broer van de City-eigenaar is de politieke chef van Abu Dhabi.

Ook Manchester City- en CFG-voorzitter Khaldoon al-Mubarak komt uit Abu Dhabi. Hij is de CEO van de Mubadala Investment Company, het staatsfonds van Abu Dhabi dat 243 miljard dollar aan olie-inkomsten herinvesteert in bedrijven en economie.

Duitse Texaan

CFG is ook voor 10 procent in handen van het Amerikaanse investeringsfond Silver Lake Partners. Daarachter gaat de Duitse Texaan Egon Durban schuil. De resterende 13 procent is in bezit van een Chinees investeringsfonds China Media Capital.

Vooral de link met Silver Lake is interessant. Het staatsfonds van Mubadala pompte zelf 2 miljard euro in Silver Lake. Dat is op zijn beurt een belangrijke investeerder in Endeavor, een Amerikaanse grote speler in de entertainmentsector die recent naar de beurs ging. De sterke man achter Endeavor is Ari Emanuel, een gewezen manager van Hollywood-sterren en de broer van Rahm Emanuel. Dat is is de gewezen burgemeester van Chicago en de stafchef van Barack Obama tijdens zijn jaren als Amerikaans president.