Beleggers lieten Club Brugge massaal links liggen

Voorzitter Bart Verhaeghe zal vrijdagmorgen de beursbel niet luiden in Brussel. Dé beursgang van het jaar gaat niet door. Een domper voor Club, het Belgische voetbal en de Brusselse beurs.

'Club Brugge kondigt het uitstel van zijn beursintroductie aan.' Met die woorden bevestigde Club donderdagnamiddag wat enkele uren eerder uitlekte op de website van De Tijd: de eerste beursgang van een Belgische voetbalclub ooit gaat niet door.

Het woord uitstel is hier allicht een typisch pr-eufemisme voor afstel. Het risico op een mislukte beursgang neemt niemand twee keer, het bedrijf niet en de begeleidende zakenbankiers JPMorgan, Credit Suisse en Berenberg al zeker niet. De Brusselse beurs blijft een beurs zonder voetbalploeg.

Waarom is het misgegaan?

Een beursgang op de Brusselse beurs die de dag voor de eerste notering wordt afgeblazen, we maken het niet elke dag mee. Het gebeurde ook begin 2010 met het Gentse chemiebedrijf Taminco. Taminco en Club hebben één ding gemeen: het aanbod bestond uitsluitend uit bestaande aandelen, of eenvoudiger gezegd, de aandeelhouders wilden alleen cashen. Een dossier waarbij ook nieuwe aandelen worden verkocht is sowieso eleganter.

Zelfs al zouden er ook nieuwe aandelen geweest zijn, dan was het allicht ook niet gelukt.

Een zakenbankier ziet het zo: 'Het gaat over voetbal en dat is sowieso een moeilijk verhaal, getuige de prestatie van voetbalaandelen in het verleden. Dan is het jammer dat het alleen ging over bestaande aandelen, dat de hoofdaandeelhouders meteen dubbel stemrecht invoerden en dat geen enkel uitzicht werd gegeven op een dividend. Dat vergemakkelijkte het dossier niet. Maar goed, zelfs al zouden er ook nieuwe aandelen geweest zijn, dan was het allicht ook niet gelukt.'

Kon de beursgang niet doorgaan met een lagere prijs?

Nee, zeggen bronnen dicht bij het dossier. 'Er was geen enkele match tussen de vraag naar aandelen en het aanbod', klinkt het bij een bron. Het retailluik van de operatie (minstens 10%) kon ongetwijfeld gevuld worden met de belangstelling van de fans. Maar een beursgang staat of valt met de interesse van grote, institutionele beleggers. En die was er niet, noch in het binnenland als het buitenland. 'Voorzitter Bart Verhaeghe is onbekend in het buitenland en toch wat controversieel in het binnenland', vat een fondsbeheerder het samen. Het is veelzeggend dat Financial Times, de zakenkrant die heel vaak over voetbal als bedrijfsmodel schrijft, welgeteld één zinnetje wijdde aan Club.

Een zakenbankier: 'Er zijn gespecialiseerde techbeleggers, er zijn gespecialiseerde biotechbeleggers, maar er zijn geen gespecialiseerde voetbalbeleggers. Dat maakt een beursgang sowieso moeilijker.' Dat leert ook het verleden. Twee jaar geleden ging de beursgang van Feyenoord evenmin door. Op een heel andere schaal probeerde Sporting Charleroi - toen onder sportieve leiding van Enzo Scifo - in 2002 vergeefs naar de beurs te trekken.

Zo'n nulinteresse is heel opmerkelijk.

Een Belgische privaatbankier vertelt: 'Bij een beursgang werken we doorgaans met een IPO-sheet. Daarin houden we alle orders bij voor onze klanten. Van Club Brugge was er gewoon geen IPO-sheet. Zo'n nulinteresse is heel opmerkelijk. Beleggers die emotioneel niet betrokken zijn bij voetbal, zijn kennelijk niet geïnteresseerd. De toekomstige inkomsten waren natuurlijk onvoorspelbaar en de risico's - denk aan de komst al dan niet van het nieuwe stadion - groot. Nochtans mochten de financiële cijfers van Club gezien worden. Het is eigenlijk vrij uniek geworden dat een winstgevend bedrijf naar de Brusselse beurs trekt.'

Wat betekent dit voor Club Brugge?

'Amai, hoe gênant', zegt een medewerker van het begeleidingsproces. Het is duidelijk dat Club een blauwtje oploopt. De imagoschade is groot. Beleggers vinden niet dat Club ongeveer 230 miljoen waard is. Eerder werd in de wandelgangen zelfs gehoopt op een waardering rond 400 miljoen euro.

Club heeft ook geld verloren. De verwachte kosten in verband met de beursgang liggen op 2,2 miljoen euro, leert het prospectus.

De kansen dat nog meer Belgische voetbalclubs in buitenlandse handen vallen, nemen toe.

Wat betekent dit voor het Belgische voetbal?

Als Club Brugge er op zijn sportief en financieel hoogtepunt niet in slaagt naar de beurs te trekken, dan mogen alle Belgische clubs een kruis maken over mogelijke beursplannen. Over Anderlecht, in handen van Marc Coucke en Joris Ide, circuleren geregeld berichten over een beursgang zodra de club uit financieel en sportief onweer geraakt. 'Als de beurs is afgesloten als financieringsbron, dan komen buitenlandse investeerders uitdrukkelijker in beeld. De kansen dat nog meer Belgische voetbalclubs in buitenlandse handen vallen, nemen toe.'

Wat betekent dit voor de Brusselse beurs?