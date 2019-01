België start sanctieprocedure tegen voetbalsponsor Betway

De Kansspelcommissie start een sanctieprocedure tegen Betway, een internationaal gokbedrijf en de sponsor van de Beker van België en RSC Anderlecht. Het dossier wordt doorgespeeld aan het gerecht, de antiwitwascel en de fiscus.

Vandaag maakte De Tijd al bekend dat de Kansspelcommissie langer dan een jaar onderzoek voerde naar de schimmige eigenaars en de geldstromen achter Betway. Het gokbedrijf tekende in september nog een nieuw contract met de Pro League, de vereniging van professionele voetbalclubs, om na twee seizoenen ook de volgende drie seizoenen de Beker van België te sponsoren.

Betway is ook al drie seizoenen sponsor van de eersteklasser Anderlecht. Bovendien sloot het een partnerschap met de uitbater van het casino van Brussel, Casinos Austria International Belgium.

'Gebrek aan transparantie'

Schermvullende weergave Het hoofdkantoor van Betway op Malta is weinig meer dan een postbusbedrijf met een klein naamplaatje naast de deur. ©RV DOC

Na overleg met vertegenwoordigers van de zes ministers die aan het roer staan van de Kansspelcommissie, werd vandaag besloten om een sanctieprocedure op te starten tegen Betway. Dat bevestigt de woordvoerster van de Kansspelcommissie Marjolein De Paepe.

'De commissie start een sanctieprocedure op wegens de cumul van vergunningen en het gebrek aan transparantie. Bovendien worden de bevindingen van de Kansspelcommissie overgemaakt aan het parket, de antiwitwascel en de Bijzondere Belastinginspectie (BBI).'

De Kansspelcommissie schoot in actie nadat De Tijd samen met Knack en Le Soir in november 2017 schreef over de duistere constructie achter Betway. Dat gebeurde op basis van de Paradise Papers, miljoenen documenten die waren gelekt uit belastingparadijzen en die we onderzochten samen met het internationaal consortium van onderzoeksjournalisten ICIJ en de Duitse krant Süddeutsche Zeitung. We onthulden hoe er wordt gewerkt met een postbusbedrijf op Malta als hoofdzetel en hoe die gelden ontvangt van andere postbusbedrijven op de Britse Maagdeneilanden.

28 miljoen

Ook de controleurs van de Kansspelcommissie kregen na ruim een jaar onderzoek nog altijd geen duidelijk zicht op de geldstromen achter Betway. In december 2014 stroomde meer dan 28 miljoen euro naar het Maltese Betway Limited. Dat kapitaal kwam van mysterieuze aandeelhouders op de Britse Maagdeneilanden, maar de controleurs van de Kansspelcommissie konden niet achterhalen van waar dat geld precies kwam en of het wel koosjer was. Ook de herkomst van de sponsorgelden die de Pro League en RSC Anderlecht van Betway kregen, blijft onduidelijk.

De controleurs achterhaalden wel dat een Maltese advocaat betrokken is bij het beheer van Betway op Malta. De man kwam al eerder in opspraak als consultant van een ander gokbedrijf op het eiland. Dat bedrijf zou door de Italiaanse maffia geïnfiltreerd zijn. Zijn betrokkenheid bij Betway kan een overtreding van de Belgische kansspelwet zijn, ontdekten de controleurs.

Dat komt omdat de man actief zou zijn in gokbedrijven die in ons land een vergunning als fabrikant hebben en in bedrijven die hier vergund zijn als uitbater van kansspelen. Die cumul is verboden. Op overtredingen staat tot vijf jaar celstraf en tot 800.000 euro boete.

Pro League

Pierre François, de CEO van de Pro League, sprak in september nog lovende taal over Betway ondanks de onthullingen van de Paradise Papers en het lopende onderzoek van de Kansspelcommissie. 'De Pro League vond in Betway een betrouwbare betting partner', verklaarde François.

Buiten de namen van het officiële managementteam, is er weinig bekend over Betway. Ook op zijn Belgische website staat weinig te lezen. Er staat enkel dat het bedrijf zijn vergunning in België dankt aan een partnerschap met de uitbater van het Brusselse casino.

Het hoofdkantoor van Betway zou gevestigd zijn in het dorp Gzira, dicht bij de Maltese hoofdstad Valletta. Maar dat is weinig meer dan een postbusadres, met een klein naambordje op een afgeleefd, gelig kantoortje, boven een handelaar die aan de plaatselijke horeca levert.

'Verwachten geen boete'

Dat België nu een sanctieprocedure opstart tegen Betway is opvallend want het gokbedrijf heeft in andere landen, zoals Spanje en het Verenigd Koninkrijk, veel grotere sponsorcontracten gesloten met voetbalclubs en evenementen in andere sporttakken, waaronder paardenrennen en snooker.