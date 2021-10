Belgisch gerecht stelt beroemde spelersmakelaar in verdenking

Het Belgische gerecht verdenkt de beroemde voetbalmakelaar Pini Zahavi (77) van schriftvervalsing, witwassen en oplichting. Dat schrijft La Dernière Heure.

Speurders vielen in 2018 binnen bij de voetbalclub Moeskroen. Ze zochten naar aanwijzingen dat de Israëlische spelersmakelaar Pini Zahavi de club in 2016 en 2017 in handen had.

Spelersmakelaars mogen geen eigenaar zijn van voetbalclubs. Toch waren er verdenkingen dat Zahavi stiekem de baas was van Moeskroen. De club wist de licentiecommissie ervan te overtuigen dat dat niet het geval was. Het gerecht onderzocht of de documenten die Moeskroen aanvoerde als bewijs vervalst waren.

Volgens La Dernière Heure is Zahavi in het kader van dat onderzoek enkele weken geleden officieel in verdenking gesteld voor schriftvervalsing, oplichting en witwaspraktijken. Hij is daarna vrijgelaten onder voorwaarden. Er zijn ook huiszoekingen uitgevoerd op Malta, waar Zahavi verschillende bedrijven heeft.

Grote naam

Op papier trok Zahavi zich volgens La Dernière Heure in 2017 terug uit de organisatie van de voetbalclub Moeskroen, omdat zijn aanwezigheid de licentie in gevaar bracht. Een investeringsfonds uit Malta nam de club toen over. Twee neven van Zahavi zouden aan het hoofd hebben gestaan van dat fonds.