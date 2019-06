Belgisch profvoetbal levert 3.710 jobs op

Het Belgische profvoetbal is goed voor 3.710 banen. Dat berekende het consultancybureau Deloitte.

De consultants lichtten het profvoetbal in ons land voor de tweede keer door, in opdracht van de Pro League. De cijfers slaan op het seizoen 2017-2018, op basis van de jaarverslagen van de 24 betrokken clubs.

321 miljoen Omzet Het Belgische profvoetbal tekende in 2017-2018 voor een omzet van 321 miljoen euro.

De operationele omzet van de clubs steeg met 3 procent tot 321 miljoen euro. Het gaat om inkomsten uit de ticketverkoop, tv-rechten, sponsoring en prijzengeld. Tegenover twee jaar eerder komt de groei uit op 8 procent.

Ook inzake jobs is er een positieve evolutie. Het profvoetbal was in het seizoen 2017-2018 goed voor 15 procent meer banen dan een jaar eerder. Het gaat om 3.710 banen: 44 procent voetballers en 56 procent overige medewerkers.

Jeugdspelers

In ondersteunende functies - ticketverkoop of sponsoring - waren extra mensen nodig. Maar ook bij de voetballers zelf, in het bijzonder de jeugdspelers, werden extra banen gecreëerd.

Die jobcreatie deed de belastinguitgaven van de clubs stijgen tot 76,9 miljoen euro (+21%).