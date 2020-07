Belgisch topvoetbal krijgt 24-uurs tv-kanaal

Sportzender Eleven Sports onthult komende woensdag hoe de tv-uitzendingen van het Belgisch voetbal eruitzien. Een werkgroep is bezig de kijkervaring zonder publiek in het stadion met de nodige technologische snufjes zo dicht mogelijk bij het origineel te krijgen.

Managing director van sportzender Eleven Sports Guillaume Collard licht een tipje van de sluier hoe het bedrijf het Belgische voetbal bij de start van het nieuwe seizoen in augustus in beeld wil brengen. Er komt één 24-uurs kanaal dat in hoofdzaak gewijd is aan het eersteklassevoetbal, met naast live matchen ook reportages, interviews en content over clubs, spelers en entourage. Ook vrouwen- en jeugdvoetbal krijgen er een plekje. Daarnaast komen twee extra kanalen, in hoofdzaak voor tweedeklassevoetbal. Wedstrijden kunnen ook gekocht en bekeken worden via het streamingplatform van Eleven zelf.

Geen overlap

Nog nieuw is dat er vanaf komend seizoen geen enkele overlap meer is tussen de wedstrijden in eerste klasse. Alle wedstrijden worden in volledig verspreide slagorde gespeeld van vrijdag- tot zondagavond. Dat opzet was onderdeel van de aanbesteding die uitgeschreven is door de Pro League, de koepel van 23 profclubs.

Over prijzen wil Collard liever nog niets kwijt. Een abonnement op de huidige drie (buitenlandse) sportkanalen van Eleven, te zien via de decoder van de telecombedrijven, kost 8 euro per maand en 80 euro per jaar. Een volledig sportpakket - voor Belgisch voetbal en het buitenlandse aanbod van Eleven - kostte bij Proximus afgelopen seizoen 16,99 euro. Daarin zit ook een pakket Champions League, de topdivisie van het Europese voetbal.

Bij Telenet kost een volledig pakket 19,95 euro. Het mediabedrijf Mediapro, waarmee Eleven deze week een internationaal partnerschap sloot, begint in Frankrijk een nieuw kanaal voor de uitzending van de Franse competitie Ligue 1. Prijs per maand: 25 euro. Collard laat verstaan dat de kost voor het Belgisch voetbal eerder in de vork zal liggen van wat Eleven vandaag aanrekent voor zijn huidige aanbod, met daarin onder meer Duits, Spaans en Italiaans voetbal, het Amerikaanse NBA-basket en de NFL-competitie in het American Football.

Akkoord met Orange

Momenteel heeft Eleven alleen een akkoord met telecombedrijf Orange over de tv-uitzendingen. Met de vorige rechtenhouders Proximus en Telenet lopen de onderhandelingen nog. De twee bedrijven zitten in een dispuut met de clubs om een deel van het tv-geld wegens gebrek aan uitzendingen door de coronacrisis te recupereren. 'Dat is onze zaak niet. Het overschaduwt ook de gesprekken niet', zegt Collard.

Opvallend: Collard gelooft sterk in de verkoop van de tv-rechten aan het buitenland. Daarmee wil hij een deel recupereren van de ongeveer 100 miljoen euro per jaar die Eleven betaalt voor de vijf seizoenen tot 2024-2025. De verkoop van tv-rechten aan het buitenland bracht in het vorige contract al enkele miljoenen per jaar op. Het Belgisch voetbal was onder meer te zien in Turkije, Frankrijk, Nederland, Japan, Israël, Portugal en de VS. 'In augustus liggen alle competities, behalve de Belgische en de Champions League. Dat biedt kansen om - mits we weg blijven van de Champions League-slots - het Belgisch voetbal aan de man te brengen. Er is ook extra interesse door de armada van buitenlandse eigenaars. Vanuit Japan wordt bijvoorbeeld met grote interesse gekeken naar Sint-Truiden.'

