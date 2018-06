Belgisch voetbal draagt 700 miljoen bij aan economie

Het Belgische topvoetbal groeit economisch bijna dubbel zo snel als de rest van de vergelijkbare Europese competities. Dat blijkt uit een studie die de consultant Deloitte uitvoerde in opdracht van de Pro League.

Dat blijkt uit de allereerste studie naar de bijdrage van de 24 profclubs aan de Belgische economie. Die werd uitgevoerd door consultant Deloitte in opdracht van de Pro League, de koepel boven de profclubs. Deloitte zal de cijfers voortaan jaarlijks updaten - geïnspireerd op haar 'Money League'-index van voetbalclubs die wereldwijd het meeste omzet genereren.

10.000 fans in het stadion De Belgische eersteklassers lokken gemiddeld 10.000 fans per wedstrijd naar het stadion. Daarmee staat België op de 14de plaats van alle Europese liga's. Nederland scoort met een gemiddelde van 19.000 fans het best van alle competities, exclusief de klassieke 'Big Five.' De Belgische eerste klasse kreeg afgelopen seizoen in totaal 3,4 miljoen toeschouwers in de stadions. Club Brugge lokt de meeste fans. De clubs registreerden intussen online een miljoen fans, onder wie 181.000 vrouwen. AA Gent telde het hoogste percentage vrouwelijke fans (35%), terwijl KV Oostende en KV Kortrijk het grootste aantal fans van 18 jaar of jonger hebben. Vrouwelijke fans én spelers zijn een groeiende doelgroep. De Pro League en de voetbalbond samen investeren 400.000 euro in de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal.

Met het cijferwerk wil de CEO van de Pro League, Pierre François, meer transparantie scheppen en de kritiek counteren op de hoge veiligheidskosten door de inzet van politie rond de stadions en het bijzonder gunstige belastingregime voor clubs en voetballers. Volgens schattingen kregen de clubs de voorbije 10 jaar minstens een half miljard euro aan fiscale voordelen.

'De Belgische clubs betaalden vorig jaar 63 miljoen euro belastingen aan de fiscus, aangevuld met 81 miljoen aan indirecte belastingen', stelt François. 'De berekening van de veiligheidskosten is erg complex omdat er bijzonder veel factoren een rol in spelen, waardoor ze nu niet opgenomen zijn in de studie. Maar het is de bedoeling die in de toekomst mee in rekening te brengen.'

Europese peloton

Deloitte stelt dat het Belgisch topvoetbal goed scoort in een ruimere Europese context. Het Belgische voetbal - de 24 profclubs waren vorig seizoen samen goed voor 316 miljoen euro omzet - groeit jaarlijks met 13 procent, tegenover gemiddeld 8,8 procent in de rest van Europa. Dat is opvallend omdat de Belgische economische groei in zijn geheel aan de staart van het Europese peloton bungelt.

Deloitte zette het Belgisch voetbal af tegen landen die in omvang, inwoneraantal en bruto binnenlands product vergelijkbaar zijn. Het gaat om Denemarken, Zwitserland, Nederland, Portugal en Oostenrijk. De grote vijf van het Europese voetbal - Engeland, Duitsland, Spanje, Italië en Frankrijk - vond Deloitte van een zodanig andere dimensie dat vergelijken weinig zin heeft. België komt als beste uit de vergelijking met een omzetgroei van 43 procent tussen 2013 en 2016. Daarmee overklast ons land de rest.

België moet het als cashmachientje eigenlijk alleen afleggen tegen Portugal. Dat land heeft ongeveer een miljoen inwoners minder en een economie die ruim de helft kleiner is, maar toch draaiden de Portugese clubs in het seizoen 2015-2016 ruim 30 miljoen euro meer omzet dan hun Belgische concurrenten.

Anderlecht-eigenaar Marc Coucke liet enkele weken geleden nog verstaan dat hij niet begrijpt waarom de Portugese topclubs zoveel meer omzet halen dan de Belgische top drie.

Het opvallendst is de opmars van sponsoring en andere commerciële deals in België, naast tv-rechten, ticketing en merchandising de belangrijkste omzetstromen voor voetbalclubs. De Belgische clubs verdubbelden in vijf jaar tijd hun commerciële omzet. In 2017 was die inkomstenstroom goed voor 97,3 miljoen euro. Slechts iets meer dan de helft van de profclubs, 15 op 24, heeft vandaag een vip- of businessclub.

Tegelijk blijkt uit de vergelijking met de andere landen dat België qua sponsorinkomsten aan een inhaalbeweging bezig is, maar relatief gezien nog marge heeft ten opzichte van andere liga's. Behalve Zwitserland halen de andere landen verhoudingsgewijs meer uit sponsoring afgezet tegen het bruto binnenlands product.

Stadioninfrastructuur

Er is dus nog flinke groei mogelijk in de toekomst. Het Belgisch voetbal haalt per inwoner 24 euro omzet. In Denemarken en Nederland is dat respectievelijk 31 en 27 euro.

Een van de verklaringen voor die commerciële achterstand is dat Belgische clubs qua moderne stadioninfrastructuur achterop hinken. De trend in het Europese voetbal is dat clubs moderne stadions inzetten als 24-uurs horeca-, shopping- en eventcentra om een hefboom onder hun inkomsten te zetten.

Houtindustrie

Deloitte berekende ook de waarde van ons voetbal voor de Belgische economie. Het Belgische voetbal is goed voor 937 miljoen euro omzet - wat Deloitte definieert als geld dat uitgegeven wordt in de economie dankzij de clubs - 669 miljoen euro toegevoegde waarde en 3.239 banen. Dat is vergelijkbaar met bedrijven als Barco (3.500 jobs) of Kinepolis (3.750). Met dat verschil dat die bedrijven internationaal actief zijn.

Die bijdrage aan de economie is behoorlijk, maar mag evenmin overschat worden. Met circa 700 miljoen euro toegevoegde waarde situeert het voetbal zich ongeveer op het niveau van de binnenscheepvaart en de houtindustrie. Ter vergelijking: de Belgische chemiesector creëert 9 miljard euro toegevoegde waarde.

Ook de gezamenlijke omzet van de clubs is al bij al bescheiden. Met dik 300 miljoen euro situeert het voetbal zich ergens tussen drankenbedrijf Spadel (289 miljoen) en de cinemagroep Kinepolis (355 miljoen).

Belangrijk is dat het positieve beeld vertekend wordt door eenmalige, niet te budgetteren inkomsten uit transfers. De nettowinst uit transfers is gestegen van 25 miljoen euro in het seizoen 2012-2013 naar 97 miljoen in 2016-2017. Die verviervoudiging staat tegenover een daling van de transferwinst in de klassieke exportlanden Portugal en Nederland. Het bewijst nog eens de stijgende reputatie van ons voetbal als opleidingscompetitie voor Belgen en jong buitenlands talent dat vanuit het buitenland hier wordt neergezet om te rijpen.

Dat model maakt ons voetbal ook kwetsbaar, net omdat het steeds afhankelijker worden van transfers om uit de rode cijfers te blijven. Het recente faillissement van de traditieclub Lierse betreurt François, maar 'de invoering van een licentiesysteem met financiële checks heeft de gezondheid van ons voetbal al flink verbeterd'.

Verlies

Zonder transfers klokken de 24 profclubs af met een operationeel verlies van 78 miljoen euro. In totaal zetten tien clubs dankzij transfers verlies om in een positief nettoresultaat. 'Het is erg moeilijk een zakenmodel uit te bouwen waarbij inkomsten uit transfers een extra zijn boven op een break-evenresultaat uit jaarlijks weerkerende inkomsten', stelt François, die de ex-topman van Standard Luik is. 'Een solide jeugdwerking is daarom cruciaal om te verzekeren dat transferwinsten een stabiele inkomstenbron blijven.'

Een solide jeugdwerking is cruciaal om te verzekeren dat transferwinsten een stabiele inkomstenbron blijven. Pierre François CEO Pro League

De 24 Belgische profclubs hebben in hun jeugdopleidingen samen 11.000 spelers. Ze pompten volgens de Deloitte-studie in 2016 38 miljoen in het jeugdvoetbal. 'Dat is 23 miljoen euro meer dan wettelijk verplicht is om een korting op de bedrijfsvoorheffing te kunnen krijgen', aldus François.