Belgisch voetbal opent tv-rechten voor tech-reuzen

Bedrijven kunnen de komende zes weken een bod uitbrengen op de tv-rechten van het Belgische voetbal voor de komende vier of vijf seizoenen.

Grootste nieuwigheid is dat het bedrijf boven onze profclubs, de Pro League, de veiling voor het eerst openzet voor andere spelers dan de klassieke digitale tv. Rechtenhouders zijn vandaag Proximus, Telenet en Voo die dit seizoen 80 miljoen betalen voor de live uitzendingen.

'Kandidaten kunnen kiezen voor een traditioneel tv-aanbod, maar ook voor een formule, vergelijkbaar met een Netflix-abonnement, dat je kan bekijken via de smart-tv of app.' Dat is duidelijk een opening naar grote tech-reuzen als Amazon, Google of Apple, al is de vraag of die interesse hebben voor de kleine Belgische markt.

Talentfabriekje

De topclubs hopen op 100 miljoen euro. Maar er is grote twijfel of dat kan lukken. Bij Telenet en Proximus is er weinig animo om veel meer te betalen, dus is het hopen voor de Pro League dat nog concurrentie opduikt.