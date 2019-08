Belgisch wielertalent Bjorg Lambrecht overleden

Het Belgische klim- en rondetalent Bjorg Lambrecht (22) is woensdag overleden na een zware val in de Ronde van Polen.

Dat heeft zijn ploeg Lotto-Soudal bekendgemaakt. 'De grootst mogelijke tragedie die kon gebeuren voor familie, vrienden en teammaats is gebeurd. Rest in peace Bjorg', schreef de ploeg op Twitter. Daarmee bevestigde het team de berichtgeving in de Poolse pers.

Lambrecht kwam zwaar ten val ongeveer halfweg de rit van 150 kilometer tussen Chorzow en Zabrze, de derde etappe in de Ronde van Polen. De renner moest ter plekke worden gereanimeerd en werd nadien overgebracht naar het ziekenhuis. Het is nog onduidelijk in welke omstandigheden hij ten val kwam.

Lambrecht won in juni in de Dauphiné de witte trui voor beste jongere.

Tweedejaarsprof Lambrecht gold als een van de grootste talenten van het Belgische en mondiale wielrennen. In de jeugdcategorieën domineerde hij in het klimwerk, samen met generatiegenoten Egan Bernal en de Rus Pavel Sivakov. De Colombiaan Bernal won vorige week de Ronde van Frankrijk.

Ook Lambrecht werd een gouden toekomst voorspeld in zware eendagskoersen met veel hoogtemeters en het rondewerk. Hij werd dit jaar vijfde in de Brabantse Pijl, zesde in de Amstel Gold Race en vierde in de Waalse Pijl. Hij werd in juni in de Dauphiné - de laatste grote test voor de grote kanonnen richting de Tour - knap twaalfde. Hij mocht toen ook de witte trui voor beste jongere aantrekken. Vorig jaar werd hij tweede op het WK voor beloften.

Weylandt

Lambrecht was ook een van de uithangborden van een nieuwe, gouden Belgische generatie. Daar worden naast Lambrecht ook de piepjonge sprinter Jasper Philipsen en klimmer Laurens De Plus, allebei verbluffend in de Tour, en Remco Evenepoel toe gerekend. De 19-jarige Evenepoel verbaasde afgelopen weekend de wereld door zijn eerste koers in de Champions League van het wielrennen, de World Tour-koers Clásica San Sebastián, meteen te winnen.