Belgische Nederlander Max Verstappen is wereldkampioen Formule 1

Autocoureur Max Verstappen (24) is de eerste Nederlandse wereldkampioen Formule 1. Er is ook een stevig Belgische link: Verstappen is het petekind van voormalig Voka-voorzitter en bouwondernemer Paul Kumpen.

De Formule 1 jaargang 2021 bewijst nog maar eens dat competitief evenwicht cruciaal is voor attractieve én vooral commerciële spanwijdte van topsport. De rotgetalenteerde jonge uitdager Max Verstappen moest tot de allerlaatste ronde van de allerlaatste van 22 Grand Prix wachten om regerend zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton (36) af te schudden. Waarbij die laatste in de Mercedes over de snellere bolide beschikte dan Verstappen in zijn Red Bull.