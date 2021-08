'Belgische basketters fraudeerden zich een weg naar de Spelen'

De Belgische 3x3-basketploeg heeft in de aanloop naar de Olympische Spelen toernooien vervalst om in aanmerking te komen voor kwalificatiewedstrijden. Dat schrijft de krant De Standaard.

Die prestatie wordt overschaduwd door berichten over fraude in de aanloop naar de Olympische Spelen. Volgens de krant De Standaard hadden de 3x3 Lions niet mogen deelnemen aan de kwalificatiewedstrijden voor de Spelen, die in mei van dit jaar plaatsvonden in het Oostenrijkse Graz en in het Hongaarse Debrecen.