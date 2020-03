Belgische clubs krijgen tv-geld nu al uitbetaald

De groepstrainingen bij de Belgische profclubs blijven minstens stil liggen tot 5 april. Dat is beslist - via conference call - door de raad van bestuur van de Pro League. Het houdt meteen ook in dat de competitie nooit zal herstarten voor mei. Want de clubs krijgen na het opheffen van de trainingsban vier weken tijd om te trainen, om grote blessurelast te vermijden door een te snelle opstart.