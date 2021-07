Belgische ex-hockeyer gaat sponsors en investeringen zoeken voor topsporters

Ex-hockeyer Maximilien Peeters verzamelt enkele advocaten, een marketeer en een financieel specialist rond zich in een bedrijf dat profsporters financieel en commercieel wil begeleiden.

Topsporters in commerciële sporten zijn kmo'tjes met al snel een zevencijferige jaaromzet. Daarrond cirkelt - net als bij gewone bedrijven - een consultancy-industrie met specialisten als coaches en diëtisten, advocaten, pr-volk en vermogensbeheerders, maar ook koks, stilisten en personal shoppers.

Bio Maximilien Peeters Maximilien Peeters (29) is een gewezen tophockeyer. Hij was vorig jaar teammanager bij de Waterloo Ducks, een van de hofleveranciers van de nationale ploeg. Hij runt samen met zijn moeder het marketingbureau La Movida en een bedrijf voor interieurinrichting van onder meer hotels, Elle&M's Interior Design. Hij heeft ook Niets, een bedrijf dat zich bezighoudt met de ontwikkeling en de verkoop van alcoholvrije drank.

De jonge ondernemer Maximilien Peeters (29), hockeyer in tweede klasse die het acht jaar geleden tot stagiair bij de nationale ploeg schopte, denkt er vanuit België een business op te kunnen bouwen. Hij kwam op het idee door gesprekken met ex-Rode Duivel Kevin Mirallas, van wie hij een deel van het vermogen gaat beheren via zijn nieuwe marketing- en carrièreadviesbureau voor topsporters The Agency.

Geen makelaar

'Kevin is een goede vriend van me en tijdens de lockdown vorig jaar hebben we elkaar heel veel gesproken. Het punt is: makelaars zijn goed in transfers afwikkelen en spelers aan een goed loon helpen. Met dat loon worden spelers dan de vrije natuur in gestuurd, vaak zonder veel eigen expertise.'

De gevolgen zijn bekend. In alle onderzoeken blijken heel wat topsporters luttele jaren na hun carrière het meeste van hun geld kwijt en soms zelfs tegen een schuldenberg aan te kijken.

'Voor de duidelijkheid: we worden geen makelaar en zullen geen transfers proberen te doen. Wel alles daarnaast.' Peeters en zijn partners zullen topsporters helpen bij het afsluiten van sponsordeals, ze bijstaan met fiscaal en juridisch advies en aanbieden hun vermogen te helpen beheren. Daarvoor trekt hij twee advocaten sportrecht aan boord, Herman Bogaerts en Guy San Bartolomé, de ervaren marketeer Alexandre Hauben en financieel specialist Frank Sickman.

Accountmanagers

Peeters krijgt 60 procent van de aandelen in het bedrijf, zijn compagnons elk 10 procent. 'De bedoeling is tegen oktober op te starten met zes accountmanager die onze atleten gaan begeleiden.' Behalve Mirallas zijn dat onder anderen de hockey-internationals Tom Boon, Vincent Vanasch en Gauthier Boccard, net als de beloften Maxime Van Oost en Tommy Willems. Ook het 19-jarige tennistalent Harold Huens komt aan boord.

The Agency stelt zich te spiegelen aan Roc Nation. Dat zijn grote schoenen om te vullen, want Roc Nation is een Amerikaanse marketing- en mediareus met wereldsterren in entertainment en de sport achter zich. Onder anderen de Rode Duivels Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku zitten in de portefeuille van Roc Nation. 'We hopen op de omgekeerde beweging, vanuit de sport ook artiesten, acteurs en kunstenaars binnenhalen', zegt Peeters.

Alleen gaan in de Amerikaanse entertainment- en sportwereld miljarden dollars om. Bij ons verdienen alleen voetballers genoeg - en dan nog - om als bedrijf genoeg over te houden op de procenten die het aan kan rekenen voor zijn diensten.

De zevenkampster Nafi Thiam zou mocht ze Amerikaanse zijn wellicht in de stal van Roc Nation zitten. Maar als Belgische verdient ze geen sponsorvetpotten. De grootste moeilijkheid van een businessmodel rond atleten is het binnenhalen van voldoende recurrente inkomsten - periodiek terugkerend - om financieel drijvende te blijven.

Peeters: 'De bedoeling is ook de stap naar het buitenland te zetten, net omdat België een kleine commerciële markt is voor topsporters. Interessant is dat we bedrijven topsporters in pakket gaan aanbieden, waarbij ze verschillende atleten voor hun campagnes kunnen gebruiken.'

