Belgische kiwi moet Australische buren hockeygoud ontfutselen

De Nieuw-Zeelandse bondscoach Shane McLeod (52) moet België in het hockey aan goud helpen. Om zich dan als een oude veldheer op een berg ver weg terug te trekken.

Bijna nooit zeggen Nederlanders in de topsport dat ze het zoals de Belgen moeten doen. Nederland is een echte sportnatie en behaalde op deze Spelen al twintig medailles - zes keer goud - tegenover drie voor ons land.

Maar na de vroegtijdige uitschakeling van de Nederlandse hockeyploeg in Tokio was het van dat. De Nederlanders kunnen maar niet begrijpen dat België met 53.000 actieve hockeyers zich al jaren de betere toont van een grootmacht met 260.000 spelers.

De essentie De Nieuw-Zeelandse bondscoach Shane McLeod moet de Red Lions donderdag aan Olympisch goud helpen.

Na de Spelen vertrekt hij een jaar op sabbatical naar zijn heimat. Zijn assistent Michel van den Heuvel volgt hem op.

Hockey is een van de succesverhalen van de Belgische topsport.

Het aantal spelers ging van 10.000 in 2005 naar 53.000 nu. Overal komen er nieuwe clubs bij.

20 jaar

Bondscoach Shane McLeod moet donderdag met zijn Red Lions tegen Australië de kroon op een Belgisch hockeyproject van bijna 20 jaar zetten. Met vijf jaar vertraging, want België verloor vijf jaar geleden in Rio verrassend de finale van outsider Argentinië.

Het jaar ervoor was McLeod bondscoach van de Red Lions geworden. Hij mag zich intussen een halve Belg noemen, na een carrière als speler en later als coach. Hij was ook bondscoach van de Red Panthers, de nationale vrouwenploeg.

De Red Lions maken zich sterk dat ze geen tweede keer zullen choken tegen topland Australië. Het is aan McLeod, die geldt als een tactisch meesterbrein, om de Australische code te kraken.

Good cop

McLeod is de good cop, zijn Nederlandse assistent en opvolger Michel van den Heuvel de bad cop. Roepen en brullen is niet aan McLeod besteed. Hij geldt als aimabel en zachtaardig, een vaderfiguur en een goede motivator.

'Voor de halve finale in Rio las hij zijn spelers een brief voor van zijn vrouw, een Belgische hartspecialiste', zegt Manu Leroy, gewezen Red Lion die actief is als marketingdirecteur bij de voetbalbond. Daarin beschrijft ze hoe de hartslag van haar patiënten tijdens de matchen van de Red Lions steeg. In de kleedkamer vloeiden traantjes.'

Laatste dans

Tokio is McLeods laatste dans. Na de Spelen gaat hij met zijn vrouw en drie kinderen voor een jaar op sabbatical naar zijn heimat Nieuw-Zeeland.

De bedoeling is dat het met het Belgisch hockey na Tokio allerminst afgelopen is. De voorzitter van de hockeybond Marc Coudron, die onlangs na vier termijnen van vier jaar verplicht een stap opzijzette, en voormalig technisch directeur Bert Wentink worden gezien als de architecten van het Belgische hockeysprookje.

Topsport is in ons land een gewestelijke materie, maar het hockey is een apart verhaal, met Vlaamse, Waalse en federale middelen. Behalve de regionale subsidies vloeit via het BeGold-project van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité geld naar het hockey voor de detectie en de ontwikkeling van talent. Het hockey beschikt over zowat 4 miljoen euro voor zijn topsportwerking, zegt CEO Serge Pilet.

Het Belgisch hockey blinkt in zijn vel. In Antwerpen is sinds kort een nationaal centrum voor de nationale hockeyploegen, in het Waalse Waver verrijst straks een vergelijkbaar centrum voor de nationale jeugdploegen. De gewesten en lokale besturen financieren gretig mee.

Drie highperformancemanagers zetten de lijnen uit van waar het Belgisch hockey naartoe moet: de Australiër Adam Commens is de strateeg, Gerald Duby de operationeel manager en Rob Haantjes het hoofd jeugdopleiding. 'Er staat een nieuwe, sterke generatie vrouwen te trappelen om met de Red Panthers op de Spelen te staan', zegt Leroy.

Van 10.000 spelers in 2005 ging het naar 53.000. Ook het aantal clubs, lang beperkt tot Antwerpen en Brussel, groeit als kool. Er zijn 102 in België en geregeld krijgen we van gemeentebesturen de vraag op leegstaande terreinen een hockeyclub te beginnen. Serge Pilet CEO Belgische hockeybond