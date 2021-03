Belgische voetbalclubs gaan voor Beneliga

In ons land geloven Club Brugge, AA Gent (foto), RC Genk, Standard en Anderlecht in een Beneliga.

De Pro League gaat een actieve rol opnemen in de realisatie van een voetbalcompetitie met de beste Nederlandse en Belgische clubs. De algemene vergadering schaart zich unaniem achter de plannen.

De 24 Belgische profvoetbalclubs, verenigd in de Pro League, hebben dinsdag de koppen bijeengestoken over een hervorming van het profvoetbal. Over het competitieformat van 1A en 1B (eerste en tweede klasse) is nog geen consensus gevonden. Club Brugge, Anderlecht, Standard, Gent, Genk, Antwerp en Charleroi - de G7 - willen hun belofteteams laten opdraven in 1B. Zoals Brugge dit seizoen al doet.

De helft van de competitie zou dan uit belofteteams bestaan. De kleinere clubs zien dat niet zitten. Ze vrezen dat het de doodsteek van 1B wordt, dat nu al als het kerkhof van het profvoetbal wordt weggezet. 'We hebben nog tijd om een beslissing te nemen', reageert Peter Croonen, de voorzitter van de Pro League. In Nederland, waar onze clubs vaak de mosterd halen, zijn in tweede klasse vier van de twintig ploegen belofteteams.

Beneliga

De clubs kunnen zich wel unaniem vinden in de ambitie om een Beneliga op te richten, een competitie met de beste Nederlandse en Belgische clubs. In het handbal is zo'n topliga al 13 jaar geleden opgericht.

Een Beneliga kan zowel sportief als commercieel een hefboom zetten onder het voetbal der Lage Landen. Uit een studie van de consultant Deloitte blijkt bovendien dat ook de (kleinere) clubs die achterblijven in de nationale competitie voordelen zouden ondervinden van het Belgisch-Nederlandse project.

In ons land zijn Club Brugge, Gent, Genk, Standard en Anderlecht (G5) voor een supercompetitie te vinden. Aan Nederlandse kant gaat het om Ajax, PSV, Feyenoord, AZ, Vitesse en Utrecht.

'De toekomstambitie is gestoeld op respect voor de sportieve aspiraties voor de topclubs en de nood aan economische stabiliteit voor de overige professionele clubs op basis van duurzame licentie- en competitieregels', zegt de Pro League. Voor de 'achterblijvers' komt er één nationale competitie.