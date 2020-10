Belgische voetbalrechten ook in Spaanse handen

Eleven Sports heeft met zijn concurrent Mediapro in alle stilte de joint venture The 12th Player opgericht om de Belgische voetbalrechten te beheren. Die constructie roept vragen op nu Mediapro in Frankrijk in slechte papieren zit. ‘We volgen uiteraard wat in Frankrijk gebeurt, maar we hebben het volste vertrouwen in Eleven’, reageren de clubs.

Mediapro Een wereldspeler in de film- en tv-productie en een grote speler in sportrechten en de productie van livewedstrijden in 16 verschillende competities in onder meer Spanje, Frankrijk en Canada.

Spaans bedrijf in handen van het Chinese Orient Hontai Capital.

Omzet: 1,8 miljard euro.

Brutobedrijfswinst: 224 miljoen euro (2019).

Schulden: 727 miljoen euro.

Het Spaans-Chinese Mediapro siert al meer dan een week de voorpagina van L’Equipe, de Franse sportbijbel. Het bedrijf dat voor de Franse voetbalrechten 814 miljoen euro per seizoen neertelde, weigerde begin deze maand de tweede schijf (172 miljoen euro) te betalen. Topman Jaume Roures wil de deal heronderhandelen. Ligue 1 en de Franse media staan op hun achterste poten, ze vrezen dat Mediapro zal kapseizen en de Franse clubs mee in zijn val zal trekken.

Het verguisde Mediapro is sinds augustus ook actief in ons land. Het staat in voor de productie van de voetbalwedstrijden. Zijn cameramensen en regiewagens zorgen ervoor dat de matchen op de buis komen. Dat liep tijdens de eerste wedstrijden niet van een leien dakje. Er waren problemen met de beeldkwaliteit, het geluid en de uitzendingen via het internet. Dat waren kinderziektes die inmiddels aangepakt zijn, al loopt achter de schermen nog niet alles even vlot. Freelancers klagen over chaos en aftandse apparatuur.

Handjeklap van 1 miljard euro

Mediapro stak al veel eerder de neus aan het venster van het Belgische voetbal. De Spanjaarden boden de Pro League, de koepel boven de Belgische profclubs, eind vorig jaar 1 miljard euro als ze de televisierechten voor tien seizoenen kregen. Maar omdat zo'n handjeklap de Belgische mededingingsautoriteit niet zou passeren, lieten de clubs het aanbod links liggen en organiseerden ze een klassieke veiling.

Tot ieders verbazing nam Mediapro begin dit jaar niet deel aan de veiling van de Belgische voetbalrechten. Terwijl het bedrijf kort daarvoor wel 1 miljard euro had geboden om de rechten binnen te halen.

Schermvullende weergave De Spaanse Mediapro-oprichter Jaume Roures is bestuurder bij The 12th Player. ©AFP

Tot ieders verbazing stuurde Mediapro kort daarop zijn kat naar die veiling. Concurrent Eleven Sports haalde de deal in februari binnen: een half miljard euro voor vijf seizoenen. Dat was zeer tegen de zin van Proximus en Telenet die de voetbalrechten al acht jaar onder elkaar verdeelden en volgens meerdere bronnen amper 1,5 miljoen euro minder hadden geboden.

Opvallend: na de veiling duikt Mediapro weer op. Eleven kondigde op 1 juli in een persbericht een internationale samenwerking aan met zijn concurrent. Met als eerste gezamenlijk project de productie van de Belgische wedstrijden en de lancering van drie Belgische voetbalzenders. Dat is een slag in het gezicht van Videohouse en Woestijnvis die de matchen jarenlang piekfijn in beeld brachten voor Proximus en Telenet.

Een tweede opvallende vaststelling: de 50-50 joint venture The 12th Player die Eleven en Mediapro een dikke week later, op 10 juli, zouden oprichten werd niet vermeld in Elevens communiqué. Waarom? Omdat het er sterk op lijkt dat de joint venture meer behelst dan louter de productionele samenwerking waarvan sprake is in de officiële communicatie.

Uit onze informatie blijkt dat minstens twee afnemers van de beelden - telecomoperatoren, tv-zenders en KBC - een contract tekenden met The 12th Player, niet met de rechtenhouder Eleven. Idem voor de facturen: ze betalen ze aan de joint venture, niet aan Eleven.

Mediapro is via de joint venture The 12th Player de facto mede-eigenaar van de Belgische voetbalrechten. Een bron in de voetbalwereld

Die constructie doet sectorkenners de wenkbrauwen fronsen. Ze stellen dat de productie van wedstrijden klassiek in een contract wordt vastgelegd, niet in een joint venture. ‘Mediapro is via de joint venture The 12th Player de facto mede-eigenaar van de Belgische voetbalrechten’, zegt een bron.

De gedeelde eigendom hoeft an sich geen probleem te zijn. Maar wat als Mediapro door de Franse problematiek nog meer in nesten geraakt? In een joint venture worden inkomsten en risico’s gedeeld. Is Eleven sterk genoeg om de rechten alleen te beheren als Mediapro zich door het Franse debacle moet terugtrekken uit The 12th Player?

Onze inkomsten zijn gegarandeerd. We gaven de clubs de nodige garanties. Guillaume Collard Topman van Eleven Sports Belgium

‘Onze inkomsten zijn gegarandeerd. We gaven de clubs de nodige garanties’, reageert Eleven Sports Belgium-topman Guillaume Collard. Voor Eleven afgelopen zomer in zee ging met Mediapro werd her en der gefluisterd dat het bedrijf financieel te zwak stond om de Belgische clubs 100 miljoen euro per seizoen te betalen.

Garanties

Eleven Sports Een internationaal netwerk van sportzenders. In België heeft Eleven de rechten van de Pro League, LaLiga, Bundesliga, Serie A, FA en League Cup, MLS, Nations League en de EK- en WK-qualifiers in portefeuille. Eleven zendt ook hockey, basketbal, American football en gevechtssport (UFC) uit. Eleven Sports Belgium haalde vorig boekjaar (2018-2019) 1 miljoen euro nettowinst uit 20 miljoen euro omzet. De gecumuleerde verliezen bedragen 11 miljoen euro.

Pierre François, de CEO van de Pro League, wuift de kritische stemmen weg. ‘We volgen uiteraard wat in Frankrijk gebeurt, maar we hebben het volste vertrouwen in Eleven. Eleven betaalt zijn facturen eerder te vroeg dan te laat. We blijven niettemin alert, zeker gezien corona. De beste garantie op ons geld zijn de deals met vijf operatoren (Telenet, Proximus, Orange Belgium, Voo en TV-Vlaanderen, red.), tegenover drie onder het vorige contract.’

Welke financiële garanties Eleven aan de clubs gaf bij het tekenen van de tv-deal wil François niet kwijt. ‘De details van die garanties zijn vertrouwelijk. Ze werden goedgekeurd door drie clubverantwoordelijken.’

De Pro League ziet geen graten in de joint venture tussen Eleven en Mediapro. ‘Eleven heeft het recht om een ​​bedrijf, dat deel uitmaakt van zijn groep, te gebruiken voor de exploitatie van de rechten. Dat Mediapro daarin de partner is van Eleven stelt ons gerust.’