Beroemdste mens ter wereld bekent kleur

De basketlegende Michael Jordan stapt met een eigen team in de autocompetitie Nascar. Met coureur en Black Lives Matter-activist Bubba Walace wil hij diversiteit brengen in de rednecksport bij uitstek.

'About time.' Dat was ruwweg de reactie toen de basketballegende Michael Jordan (57) in 2016 zijn jarenlange stilzwijgen over raciale kwesties doorbrak. De superster, die de Chicago Bulls zes keer kampioen van de NBA maakte, lanceerde toen een verklaring over het politiegeweld tegen Afro-Amerikanen. 'Ik kan niet langer stil blijven', schreef hij. 'De voorbije drie decennia heb ik van dichtbij gezien hoe de politie mij en mijn familie beschermd heeft. Ik heb daar het grootste respect voor. Maar ik erken dat veel zwarte Afrikanen andere ervaringen hebben.' In één adem kondigde hij een donatie van telkens 1 miljoen dollar aan voor twee organisaties die interraciale relaties bevorderden.

Tot dan hoedde 'de beroemdste mens ter wereld' zich voor politieke engagementen, met als bekendste voorbeeld zijn weigering in de jaren 90 om de Democratische kandidaat Harvey Gantt te steunen in zijn race voor de senaat. Gantt maakte kans om de eerste Afro-Amerikaanse senator van North-Carolina te worden en nam het op tegen de racistische Republikein Jess Helms. Jordan hield zich afzijdig. 'Republikeinen kopen ook sneakers', zou hij hebben gezegd. Een grap, zei hij onlangs in de Netflix-documentaire 'The Last Dance'. 'Mijn energie zat toen ergens anders. Ik zag mezelf niet als een activist, maar als een basketbalspeler.'

Kleurloos

Ook over andere zaken die in de jaren 90 de VS verdeelden tussen blank en zwart - Rodney King, O.J. Simpson - bleef His Airness stil, ondanks zijn lidmaatschap van het Afro-Amerikaanse broederschap Omega Psi Phi. Het ontlokte Bulls-eigenaar Jerry Reinsdorf de quote: 'Is Michael Jordan zwart? Ik denk dat hij geen kleur heeft.'

1,6 miljard Het Amerikaanse zakenblad Forbes schat het vermogen van Michael Jordan op 1,6 miljard dollar.

Geld heeft MJ wel. De basketbalspeler, die zich door zijn ongrijpbare atletische exploten en maniakale toewijding tot de Greatest of All Time (GOAT) kroonde, ontpopte zich als serieel entrepreneur, marketingwonder en een van de rijkste sportmannen ter wereld. Het Amerikaanse zakenblad Forbes schat zijn vermogen op 1,6 miljard dollar. Naast zijn beroemde deal met Nike, waar hij een aparte Jordan-schoenen- en -kledinglijn heeft, haalde hij sponsordeals binnen met het kledingmerk Hanes, de sportdrank Gatorade en het ruilkaartenbedrijf Upper Deck. Hij heeft ook een belang in het basketbalteam Charlotte Hornets en in het gokbedrijf Draftkings.

100 miljoen dollar

Nadat hij in 2016 zijn stilzwijgen doorbroken had, zette Jordan zijn faam en fortuin almaar vaker in voor maatschappelijk en politiek activisme. Onlangs nog kondigde hij aan dat hij de volgende tien jaar 100 miljoen dollar schenkt aan de Black Lives Matter-beweging (BLM). Wapengeweld is een gevoelig thema voor Jordan. Zijn vader werd in 1993 vermoord toen hij langs de weg even uitrustte.