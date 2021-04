Beste gymnaste ter wereld denkt toch niet aan stoppen

De Amerikaanse turnvedette Simone Biles overweegt nu toch om de Olympische Spelen van Parijs in 2024 mee te pikken.

Doet de beste gymnaste aller tijden er nog een paar jaar bij? De kans zit erin, liet de Amerikaanse Simone Biles donderdag uitschijnen in een online meeting van Team USA. Tot nu was haar plan om er na de Olympische Spelen van Tokio mee te stoppen, maar onder lichte druk van haar Franse coaches overweegt Biles een acte de présence op de Spelen van 2024 in Parijs.

'Mijn focus ligt nu volledig op Tokio', zei Biles. 'Na de Spelen gaan we met alle meiden een tour door de VS maken. Daarna moeten we zien. Cecile en Laurent komen uit Parijs en ze hebben me gesmeekt om in elk geval voor één specialisatie te komen.'

Hoewel de piek voor de meeste turnsters in hun tienerjaren ligt, bleef de 24-jarige Biles de voorbije jaren de bekroningen opstapelen. 30 gouden medailles won ze intussen, meer dan elke andere Amerikaanse gymnaste ooit en slechts drie minder dan de legendarische Wit-Rus Vitaly Scherbo. Sinds ze op het Wereldkampioenschap in Antwerpen in 2013 voor het eerst goud veroverde, heeft ze geen wedstrijd meer verloren, gebroken tenen of nierstenen ten spijt. Met haar 1,42 meter staat Biles zo op eenzame hoogte.

De kracht van botsende footballspelers

Het geheim achter haar succes lijkt de gouden combinatie van een sterk karakter en een uitzonderlijk fysiek talent. Commentatoren vergelijken Biles met een brok graniet. Ze is eerder acrobatisch dan sierlijk en raakt volgens The New Yorker 'na een serie salto's de grond met de kracht van twee botsende footballspelers'. Haar grote sterkte is de vloeroefening, haar zwakte de brug met ongelijke leggers, waar ze het moet afleggen tegen onze landgenote Nina Derwael.

Het pad naar de roem verliep niet over rozen. Biles' moeder was alcoholiste, haar vader nergens te bespeuren en toen ze drie jaar was, bracht de kinderbescherming haar met haar broer en zussen onder in een pleeggezin. Uiteindelijk vond ze een nieuwe thuis bij haar grootvader en zijn nieuwe vrouw, die haar op haar zesde inschreven voor een eerste turnles. Toen dat serieus werd, schakelde ze over op thuisonderwijs om meer te kunnen trainen.

Seksueel misbruik

Ik ben niet de volgende Usain Bolt of Michael Phelps, maar de eerste Simone Biles. Simone Biles Amerikaanse gymnaste

De grote doorbraak kwam er in Rio, waar Biles vier gouden en één bronzen medaille veroverde, goed voor een prijzenpot van meer dan 100.000 dollar. 'Ik ben niet de volgende Usain Bolt of Michael Phelps, maar de eerste Simone Biles', zei ze toen. Een paar weken later brak het schandaal rond Larry Nasser uit, de dokter die honderden atletes seksueel misbruikte en 175 jaar gevangenis kreeg. Ook Biles was bij de slachtoffers, maakte ze na lang aarzelen bekend. Sindsdien gebruikte ze wel vaker haar stem om mistoestanden aan te kaarten. Met succes.

Wanneer het ook komt, ook na haar pensioen is Biles' nalatenschap in de internationale gymnastiek verzekerd. Dat garandeerde ze door vier nieuwe elementen aan het repertoire toe te voegen: een combinatie van bewegingen die de naam van de uitvoerder krijgen als die ze succesvol uitgevoerd heeft in een internationale competitie. Die Biles-elementen zijn zo moeilijk - geen enkele andere atleet kreeg ze al onder de knie - dat de Internationale Federatie van Gymnasten andere turners afraadt ze te proberen.

Ook financieel oogt de toekomst mooi. Hoewel het prijzengeld mooi meegenomen is, halen gymnastes het gros van hun inkomen uit sponsordeals. Biles werkt samen met Nike, VISA en Mattress Firm, een matrassenketen die ook matrassen aan de pleegzorg schenkt. Evenementen als de Olympische Spelen leveren daarbij steevast nieuwe opportuniteiten op.