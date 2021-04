Betway-moeder gokt op beursgang

Super Group, het moederbedrijf van het online gokbedrijf Betway, trekt naar de beurs. Via een deal met een blanco-chequebedrijf komt het aan een waardering van 5 miljard dollar Wall Street binnen.

Terwijl de gokgigant Super Group steeds nadrukkelijker de Amerikaanse markt voor sportweddenschappen verovert, mikt het bedrijf op een beursnotering in New York. Het moederbedrijf van Betway maakte zondag bekend een deal te hebben gesloten die een beursnotering zal opleveren.

Super Group hanteert de populaire binnenweg om niet voor een rechtstreekse beursgang te gaan, een omslachtige procedure, maar via een fusie met een blanco-chequebedrijf op de beurstabellen te verschijnen. Het sloot voor de beursgang een deal met Sports Entertainment Acquisition Corp, een blanco-chequebedrijf (SPAC), een lege schelp speciaal opgericht om via een overname een bestaand bedrijf een beursnotering te bezorgen.

In België is Betway sponsor van de Belgische voetbalbeker Croky Cup en eerder ook van voetbalclub RSC Anderlecht.

De fusiedeal waardeert Super Group aan 4,75 miljard dollar (4 miljard euro). Het moederbedrijf van Betway mikt dit jaar op een brutobedrijfswinst (ebitda) van meer dan 350 miljoen dollar.

De deal moet nog goedgekeurd worden door de aandeelhouders van Sports Entertainment. Het blanco-cheque-bedrijf verwierf in oktober een beursnotering in New York en heeft 450 miljoen dollar in beheer. De aandeelhouders van het blanco-chequebedrijf kunnen ofwel hun aandelen inruilen voor een belang in Super Group, of ze kunnen verkopen om te cashen.

Sportweddenschappen

Betway, dat zijn roots in Europa heeft, is uitgegroeid tot een gokbedrijf dat toelaat om wereldwijd te wedden op populaire sportevenementen, zoals voetbalmatchen in de Engelse Premier League of het populaire Indiase Premier League cricket-toernooi.

Tegelijk met de beursgang maakte Betway ook bekend Digital Gaming over te nemen, waarmee het toegang krijgt tot de markt voor online sportweddenschappen in tien Amerikaanse staten.