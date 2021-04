Beursgang Club Brugge sneuvelde met de meet in zicht

Club Brugge haalde net genoeg geld binnen om op de beurs te geraken. Maar het risico op een koersduik op de eerste beursdag en reputatieschade was te groot. Club blijft geloven in een kapitaaloperatie, via de beurs of private weg.

Donderdag 25 maart, kort na middernacht. Na een ultieme Zoom- meeting met hun bankiers beslissen de grootaandeelhouders van Club Brugge - voorzitter Bart Verhaeghe, CEO Vincent Mannaert en de bestuurders Jan Boone (Lotus) en Peter Vanhecke (Castel Capital) - met pijn in het hart de stekker uit de operatie te trekken.

Wat een financiële hoogdag voor Club moest worden - op sportief vlak volgt de landstitel allicht snel - draait uit op een sisser. Maar het scheelde niet veel of de operatie was toch doorgegaan. Volgens onze informatie waren aan de onderkant van de prijsvork (17,5 euro per aandeel) net genoeg intekeningen om 57 miljoen euro in te zamelen en de operatie te laten doorgaan. Daarvan kwam naar verluidt - officieel bevestigt niemand dat - slechts zo’n 5 miljoen van particulieren.

‘Die 57 miljoen lijkt misschien net genoeg, maar dat is het niet’, zegt een bron. ‘Bij een beursgang moet je rekening houden met het feit dat institutionele beleggers vaak grotere orders doorgeven dan het aantal stukken dat ze echt willen. Als ze die door de geringe vraag toch allemaal krijgen, verkopen ze die zo snel mogelijk weer door.’ Dat resulteert in een fikse koersdaling. En een negatieve perceptie die voor Club boven op de perceptie zou komen dat de aandeelhouders erop uit waren te cashen via de verkoop van bestaande aandelen.

De essentie Het heeft geen haar gescheeld of Club Brugge trok tóch naar de beurs.

De top van blauw-zwart steekt de hand deels in eigen boezem.

De aandeelhouders sluiten een nieuwe publieke of private kapitaaloperatie niet uit.

De ontgoocheling over de mislukte beursgang was groot bij Verhaeghe en de drie andere hoofdaandeelhouders van Club. ‘Het heeft een tijd geduurd om die ontgoocheling door te spoelen. Maar het was geen klap. Omdat we er met Club Brugge meer dan ooit staan’, zegt de Club-voorzitter in The Living Room, de zaal in het trainingscentrum in Westkapelle waar de spelers komen relaxen. Het is de eerste keer na de mislukte operatie dat de top van Club Brugge naar buiten treedt.

Verhaeghe & co. schuiven niet onder stoelen of banken dat de desinteresse van de grote beleggers hen verrast heeft. ‘Als je aan zo’n proces begint, dan doe je dat om te slagen’, zegt CEO Mannaert. ‘Dat is onze sportmentaliteit. We waren erg verbaasd dat het de verkeerde kant op ging. Tot in de laatste fase kregen we van de bankiers een positief signaal: ‘Het komt in orde, maak je geen zorgen, we zitten on track.’ Het is pas zeer laat in het proces dat het gekanteld is.’

De Club-topman wijst naar het grote scherm achter zich met daarop het Club-logo. ‘In deze studio gaven we tot vorige week woensdag nog ‘volle gas’ presentaties aan investeerders. We hadden nog een groot investeringsfonds dat zei: ‘We zijn aan boord’. Maar dan begon je plots de kentering te voelen.’

Concurrentie tussen banken

Naarmate de datum van de beursgang van Club Brugge naderde, steeg de volatiliteit op de financiële markten. Maar dat is niet de enige reden voor de ‘beursafgang’. Dat alleen bestaande aandelen werden verkocht, kwam al ter sprake. Maar de sterren stonden in het algemeen niet gunstig. ‘Beleggers uit de VS - die veel meer ervaring hebben met sport en entertainment dan Europese investeerders - werden te laat betrokken, er was een corona-opstoot - en dus minder perspectief op de terugkeer van het publiek in de stadions - en er waren veel beursintroducties rond die periode, wat beleggers verplichtte keuzes te maken’, zegt een kenner van het dossier.

Tot in de laatste fase kregen we van de bankiers een positief signaal. Het is pas zeer laat in het proces dat het gekanteld is. Vincent Mannaert CEO Club Brugge

Wat op de achtergrond meespeelde, is de concurrentie onder de Belgische banken. Het gerucht gaat dat Belfius, dat de intekeningen van de particulieren centraliseerde, geen succes werd gegund door zijn concurrenten. Bovendien moesten particulieren (lees: supporters) die voor het eerst in aandelen zouden beleggen eerst een MiFID-profiel laten opstellen. Dat houdt in dat klanten een uitgebreide vragenlijst krijgen zodat hun bank kan bepalen hoe groot hun kennis van de beleggingsinstrumenten is en welk niveau van risico ze wensen te nemen. Die administratieve rompslomp zal sommigen ontmoedigd hebben.

‘De institutionele belegger was onvoldoende klaar om in onze sector en onze club te investeren’, zegt Boone. ‘Er waren alleen maar complimenten voor de financiële sterkte van het bedrijf en het parcours dat we hadden afgelegd. Maar uiteindelijk zei men: ‘Misschien moeten we nog een paar jaar wachten vooraleer in te stappen’. De investeerders wilden dat parcours nog iets langer en consistenter zien evolueren naar de toekomst.’

Inschattingsfouten

Hadden de adviserende banken iets kritischer moeten zijn over de slaagkansen van de introductie? ‘We zaten er samen in’, zegt Mannaert. ‘Vandaar dat het te gemakkelijk is om nu te zeggen: het is onze fout niet. Finaal is het dat wel. We trekken er de lessen uit. Maar aan beide kanten zijn inschattingsfouten gemaakt.’ ‘Iedere keer hebben we de stappen ondernomen in overleg, nooit zijn we eigengereid te werk gegaan’, vult Verhaeghe aan. ‘We hebben niets doorgedrukt, integendeel, in alles zijn we bijna gedwee gevolgd. Geen haar op ons hoofd dacht dat het zo zou eindigen.’

Desondanks blijft het viertal volmondig geloven in een beursgang. Verhaeghe: ‘We durven hier met Club een verhaal te schrijven dat differentiërend en uniek is en we durfden ook naar de beurs te gaan als eerste Belgische voetbalbedrijf. We zijn nog altijd van oordeel dat er een plaats is voor ons op de beurs, mits we het anders aanpakken en we onszelf de tijd gunnen om een aantal zaken te realiseren.’

‘We sluiten een tweede beurs- poging niet uit’, zegt ook Mannaert. ‘Maar dan moeten we het stuur heel stevig in handen houden.’ Ook de instap van een private partij in het kapitaal behoort tot de mogelijk- heden. ‘Er is een waaier van mogelijkheden’, zegt Boone. ‘Maar een wijziging van het aandeelhouderschap is niet dringend. Niets verplicht ons daartoe.’

Ondanks de mislukte beursgang sluiten de Club-eigenaars de rangen. ‘Als je zoiets meemaakt met vier aandeelhouders ga je ofwel uit elkaar, ofwel kom je dichter bij elkaar’, zegt Boone. ‘De afgelopen dagen zijn we nog dichter naar elkaar toe gegroeid. Het heeft ons de cohesie gegeven om eens te laten zien wat we kunnen.’