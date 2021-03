Beursgang landskampioen Club Brugge verloopt stroef

De intekenperiode op de aandelen Club Brugge loopt donderdagmorgen af. Ze kosten 17,50 à 22,50 euro per stuk. Later op de dag wordt de definitieve prijs bekendgemaakt.

Maar de operatie liep niet van een leien dakje, ving De Tijd op

- zonder dat daar al concrete cijfers op geplakt kunnen worden. Zo was er een volledige radiostilte over de operatie, terwijl traditioneel bij een beursgang voor het einde van de intekenperiode aangegeven wordt wanneer alle aangeboden aandelen een koper hebben gevonden of als de vraag toelaat de prijsvork te vernauwen. Dat gebeurde hier niet.