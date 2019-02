Beurskoers Nike duikt na ontplofte basketschoen

De Nike-basketbalschoen van supertalent Zion Williamson scheurde helemaal uiteen bij het begin van een topwedstrijd. Het aandeel van de Amerikaanse sportartikelenreus zakte donderdag in een eerste reactie met 2 procent.

De marketeers van Nike zitten met de handen in het haar nadat ze hun ergste nachtmerrie beleefden. In de collegebasketbalwedstrijd tussen Duke University en North Carolina raakte Dukes sterspeler Zion Williamson geblesseerd aan de knie nadat zijn Nike-schoen op onverklaarbare wijze volledig gescheurd was geraakt. Dat leidt tot onthutste reacties op de sociale media.

Collegebasketbal moet in de VS qua populariteit weinig onderdoen voor de stercompetitie NBA. In de tribune zaten onder meer de voormalige Amerikaans president Barack Obama en de filmregisseur Spike Lee. Bovendien is de 18-jarige Williamson niet de eerste de beste. De spierbundel van meer dan 2 meter wordt nu al getipt als de opvolger van het fenomeen LeBron James.

Hij moest het terrein verlaten. Duke verloor de wedstrijd.

In de indicatieve handel voorbeurs kreeg het aandeel van Nike donderdag een klap van bijna 2 procent. Zijn Duitse rivalen Adidas en Puma zaten in de lift.

'Geïsoleerde gebeurtenis'

'We wensen Williamson een spoedig herstel toe', zegt Nike in een statement. 'De kwaliteit en de prestaties van onze producten zijn van primordiaal belang. Dit is een geïsoleerde gebeurtenis. We werken eraan om het probleem te identificeren.' Het gaat om het model PG 2.5.