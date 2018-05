Bondscoach Martinez laat Radja Nainggolan thuis voor WK

AS Roma-middenvelder Radja Nainggolan zit niet in de preselectie van 28 spelers voor het WK in Rusland volgende maand.

Bondscoach Roberto Martinez heeft zijn selectie bekend gemaakt voor het WK in Rusland volgende maand. Het gaat om een voorselectie van 28 spelers, van wie er nog vijf moeten afvallen voor de definitieve selectie op 4 juni.

Opvallende afwezige in de voorlopige kern van 28 is AS Roma-ster Radja Nainggolan. Zijn niet-selectie is geen totale verrassing, maar blijft opmerkelijk. Tussen Martinez en 'Il Ninja', zijn bijnaam in Italiƫ, heeft het nooit geboterd.