Borussia Dortmund haalt 86 miljoen op via de beurs

De Duitse voetbalclub Borussia Dortmund geeft voor 86,5 miljoen euro nieuwe aandelen uit. De opbrengst is bedoeld om de coronaverliezen op te vangen.

Daags na een overtuigende zege in de Champions League tegen het Turkse Beşiktaş kondigt Borussia Dortmund een kapitaalverhoging aan. De Duitse topclub brengt 18 miljoen nieuwe aandelen in omloop tegen 4,70 euro per stuk. Dat gebeurt aan een fikse korting: de prijs ligt bijna een vierde lager dan de recentste slotkoers.