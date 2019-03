Boudewijnstadion wordt gerenoveerd tegen 2022

De voetbalbond en sportmarketingbedrijf Golazo rekenen op een budget van 150 à 200 miljoen euro om het Koning Boudewijnstadion een make-over te geven.

Het stadion blijft thuisbasis van Rode Duivels en de atletiekmeeting Memorial Van Damme, die in handen is van Golazo. Het stadion wordt omgedoopt tot de Golden Generation Arena en moet ten laatste tegen 2022 helemaal klaar zijn. De CEO van de voetbalbond Peter Bossaert en Bob Verbeeck zeggen de steun te hebben van de top van alle politieke partijen. En ook het budget rond te hebben: 150 à 200 miljoen euro, die gefinancierd zou worden met middelen van de federale regeringen en de regio's. 'Een significant bedrag, maar als je dat afschrijft op 30 jaar, gaat het om vijf miljoen per jaar. Er zijn al veel gekkere investeringen geweest.'

Er is nog geen zwart op wit akkoord. 'Maar dit is realistisch, net door de eenvoud van het project. Ik kan u zeggen dat het project echt wordt toegejuicht door de politieke wereld', stelt Bossaert nog.

Daarmee zijn de plannen om in Brussel een nieuw voetbalstadion te bouwen van de baan. De bedoeling was lang dat projectontwikkelaar Ghelamco een nieuw 'Eurostadion' zou bouwen. Dat stadion moest op Parking C verrijzen om enkele wedstrijden van het EK 2020 te ontvangen. Maar bouwheer Ghelamco slaagde er door aanslepende procedures niet in om tijdig de nodige vergunningen vast te krijgen, waardoor de deadline van de Europese Voetbalbond (UEFA) verstreek.

De toekomst van de atletiekmeeting Memorial Van Damme is met de renovatie ook verzekerd. 'We zullen de impact op de omgeving zelfs verminderen. Het stadion zal een kleinere capaciteit hebben. We mikken op 40.000 plaatsen, dat komt de mobiliteit en leefbaarheid ten goede', stelt Peter Bossaert, CEO van de voetbalbond.