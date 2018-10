Bourgeois jr. leidt nu ook golf Durbuy

De zoon van minister-president Geert Bourgeois neemt de leiding over de golf die onlangs in de handen van Marc Coucke kwam.

Pieter Bourgeois werkt al enkele jaren voor Alychlo, het investeringsvehikel van Coucke. In die hoedanigheid nam hij tal van mandaten op in de bedrijven waarin dat vehikel participaties heeft. Hij is via zijn bedrijf Crescemus onder meer bestuurder bij de bouwgroep Versluys, de start-up Uest (Zembro), Crescent (ex-Option), MiDiagnostics en een hele resem bedrijven uit Durbuy die opgekocht werden door Coucke.

Begin dit jaar werd Bourgeois benoemd tot gedelegeerd bestuurder van het hotel-restaurant Le Sanglier des Ardennes in Durbuy. Le Sanglier moet een van de trekpleisters worden in het 'Couckeland' dat Coucke de voorbije jaren in de stad bijeen heeft gekocht. Ruim 70 jaar was het in handen van de familie Caerdinael, tot die in februari 2017 voor de centen van Coucke bezweek.

Nu komt daar ook de Golf van Durbuy bij. Bourgeois is er zopas benoemd als beheerder. Coucke legde deze zomer de hand op de golfbaan van Durbuy in de deelgemeente Barvaux-sur-Ourthe en die van Five Nations in het nabijgelegen Méan. Hij kocht de golfterreinen van de Blue Green-groep van de Nederlandse multimiljonair Eric Wilborts, medeoprichter en ex-aandeelhouder van de fitnessketens HealthCity en Basic-Fit.