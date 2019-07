Brantano-baas krijgt KV Mechelen volledig in handen

De ondernemer Dieter Penninckx wordt de enige eigenaar van KV Mechelen. Hij koopt zijn compagnon Olivier Somers uit na diens rol in het omkoopschandaal rond de club.

Dieter Penninckx neemt het volledige pakket aandelen (35,6%) van Olivier Somers over. De topman van FNG, het moederbedrijf boven de kleding- en schoenenketen Brantano, betaalt volgens ingewijden iets minder dan de 2 miljoen euro die Somers bijna twee jaar geleden op tafel legde voor zijn KVM-aandeel. Penninckx betaalde toen 2 miljoen voor 35,6 procent.

Penninckx betaalt Somers dus geen extra premie om de club volledig in handen te krijgen. Dat heeft alles te maken met het omkoopschandaal bij de club. Somers is door de voetbalbond voor tien jaar verbannen uit het voetbal vanwege zijn aandeel in matchfixing om in het seizoen 2017-2018 de degradatie te vermijden.

Ook ex-voorzitter Johan Timmermans en ex-financieel directeur Thierry Steemans kregen tien jaar ban. Sportief directeur Stefaan Vanroy is zeven jaar geschorst.

Steemans en Vanroy maakten deel uit van een club van vijf die bij de eigenaarswissel eind 2017 - een gevolg van de omvorming van de club tot een nv - elk 250.000 euro op tafel legden voor 4,4 procent. Vanroy combineert zijn ontslag als sportief directeur met de verkoop van zijn aandelen. Het trio Edwin De Reys, Guido Vanherp en Luc Leemans - het restant minderheidsaandeelhouders - werkt aan een regeling om de aandelen van Steemans over te nemen.

Fans

Het blijft de bedoeling op termijn terug te keren naar de linkerkolom in eerste klasse. Mede-eigenaar FNG en Brantano Dieter Penninckx

De bedoeling is dat de fans - een vzw met 25 mensen die bijna 400.000 euro betaalde voor 7 procent - een groter aandeel in de club nemen. Zij krijgen in principe extra zitjes in de raad van bestuur naast de twee die ze nu al hebben. De overname door Somers en Penninckx twee jaar geleden werd een koopje genoemd. KV Mechelen heeft een fanbasis op het niveau van een topclub, met bijbehorend commercieel potentieel.

Het matchfixingschandaal trof Malinwa dubbel. Ondanks de belofte van makelaar Dejan Veljkovic - intussen spijtoptant voor het gerecht in het onderzoek naar zwartgeldcarrousels in het voetbal - om KVM via omkoping van tegenstanders in eerste te houden, zakte de club toch. 1B, de tweede klasse van het Belgisch voetbal, is een sterfhuis. Mechelen verzekerde zich na één seizoen opnieuw van promotie, maar moet van de voetbalbond als straf toch in 1B blijven. Bovendien moet de club het nieuwe seizoen met 12 strafpunten beginnen. Ze hoopt die sanctie in beroep nog terug te draaien. Somers en Vanroy houden ondanks hun vertrek hun onschuld staande.

Lange termijn

Penninckx wil met de overname in de verf zetten dat hij voor de lange termijn bij de club is. Sinds oktober 2018 is hij ook al meer betrokken bij de dagelijkse leiding. De club wordt operationeel geleid door het trio Hans Van der Biesen, Luc Leemans en Bram Scheerlinck, die een verleden heeft bij het promoartikelenbedrijf Gemaco van Somers. In het nieuwe vierkoppige directiecomité leggen zij alle grote en strategische beslissingen voor aan Penninckx. Het is niet uitgesloten dat later nog wijzigingen in het management komen.

‘Het blijft de bedoeling op termijn terug te keren naar de linkerkolom in eerste klasse’, stelt Penninckx. ‘We hadden financieel één, zelfs twee seizoenen in tweede ingecalculeerd. De club heeft ondanks de onzekere situatie al ruim 11.000 abonnementen verkocht. De fans zijn onze levensverzekering’, zei hij. De zeven hoofdsponsors blijven in principe aan boord.