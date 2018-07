Braziliaan Alisson is duurste keeper aller tijden

De Braziliaanse doelman Alisson Becker verkast voor omgerekend 74 miljoen euro van AS Roma naar Liverpool. Daarmee onttroont hij Gianluigi Buffon als duurste keeper aller tijden.

Liverpool is op zoek naar een nieuwe doelman ter vervanging van zijn huidige eerste doelman, de Duitser Loris Karius. Die ging afgelopen seizoen hopeloos de mist in tijdens de Champions League-finale tegen Real Madrid, weliswaar met de verzachtende omstandigheid dat hij een hersenschudding zou hebben opgelopen tijdens die wedstrijd na een botsing met Real-verdediger Sergio Ramos.

Karius verloor niettemin heel wat krediet bij zijn club, en stapelt ook tijdens de voorbereiding voor het nieuwe seizoen de fouten op. Liverpool, waar de Belg Simon Mignolet tweede doelman is, schakelde daarom een versnelling hoger in de zoektocht naar een nieuwe keeper. De keuze viel daarbij op Alisson, die tijdens het jongste WK zijn netten schoon hield bij Brazilië, tot de Rode Duivels die 'clean sheet' uitwisten in de kwartfinale.

Volgens de BBC hebben Liverpool en AS Roma nu een akkoord over een transfersom van 66,8 miljoen pond, omgerekend zo'n 74 miljoen euro. Het vorige recordbedrag voor een doelman staat op naam van de Italiaan Gianluigi Buffon, die in 2011 verkaste van Parma naar Juventus voor 53 miljoen euro. Alisson zelf moet wel nog een akkoord vinden met de Engelse club, die afgelopen seizoen vierde eindigde in de Premier League.