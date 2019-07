Brits retailgenie getackeld door Belgische fiscus

De Britse controversiële retail- en voetbalondernemer Mike Ashley (54) heeft de Britse tabloids en de sociale media dezer dagen een vette kluif bezorgd met het nieuws dat zijn sportwinkelketen Sports Direct van de Belgische fiscus een factuur van 674 miljoen euro had gekregen.

Het nieuws stond in het 44 pagina’s tellende kwartaalverslag. Het gaat om btw, boetes van 200 procent en intresten. De fiscus heeft ook vragen over de fiscale behandeling van goederen die via ons land naar andere buitenlandse filialen gaan.

Het fiscale nieuws kwam boven op de zwakke resultaten én het vertrek van CFO Jon Kempster. Beleggers straften Sports Direct maandag dan ook af: het aandeel dook 6,5 procent naar zijn laagste peil in acht jaar. Ashley werd meer dan 80 miljoen pond (87,7 miljoen euro) armer.

Opmerkelijk parcours

Ashley tekent voor een van de opmerkelijkste Britse ondernemersparcours van de jongste decennia. Toch zag het er eind jaren zeventig allemaal niet zo erg beloftevol uit. Hij verliet vroegtijdig de schoolbanken voor een squashcarrière. Die strandde snel als gevolg van blessures.

In 1982 opende hij als 18-jarige drop-out dan maar een sportwinkel in Maidenhead, een stad ten westen van Londen. Hij kweekte zijn eigendom op tot een retailimperium met 750 winkels, bijna 30.000 werknemers en een jaarlijkse omzet van 3,7 miljard pond.

De ultieme triomf volgde in 2007, toen Ashley 40 procent van zijn bedrijf naar de beurs bracht. Na zijn gedeeltelijke exit sloeg de zakenman aan het shoppen. Hij werd de nieuwe sterke man bij de voetbalclub Newcastle. Ashley had al in 2003 proeve gegeven van zijn vermogen: hij schikte de scheiding met zijn Zweedse vrouw Linda Jerlmyr voor 50 miljoen pond.

Tabloids smullen

Voor de tabloids is Ashley een godsgeschenk. Zijn Newcastle ‘Magpies’ hebben er bedroevende jaren op zitten, met zelfs een passage in de ‘Championchips’ - de Engelse tweede klasse. Ashley probeert al jaren de club te verkopen, maar krijgt de middenmoter maar niet gesleten. Zelfs ‘een prins’ uit de Verenigde Arabische Emiraten haakte onlangs af. De fans hebben alleszins alle vertrouwen verloren, zeker nu Ashley de tweedeklassecoach Steven Bruce aantrok.

Ook zakelijk krijgt Ashley tegenwind.

De ondernemer volgde jarenlang de succesvolle strategie om krasselende retailers over te nemen.

In augustus vorig jaar zag Ashley een opportuniteit in de toen net failliet verklaarde kledingketen House of Fraser. Hij betaalde 90 miljoen pond voor de merknaam en de bezittingen, investeerde bijna hetzelfde in de logistiek en kocht voor 95 miljoen de Frasers-store in Glasgow.

Maar de overname valt Sports Direct zwaar, erkende Ashley in in het persbericht. ‘Op een schaal van 1 tot 5, met 1 als erg slecht en 5 als erg goed, is Fraser een 1.’ Tijdens de persconferentie zei hij: ‘Dit is zoals een kapotte auto aan de kant van de weg kopen. Je moet hem naar de garage brengen om te herstellen.’