Britse gokmiljardair doet volkse Brusselse voetbalclub swingen

De tweedeklasser Union Saint-Gilloise strijdt vanavond voor een finaleplaats in de Belgische voetbalbeker. De Britse gokmiljardair Tony Bloom is de architect achter de revival van de Brusselse traditieclub.

Het zijn hoogdagen voor Union Saint-Gilloise. De club met stamnummer 10 maakt in 1B, de tweede voetbalklasse, nog kans op promotie. Vanavond speelt het zijn eerste van twee wedstrijden tegen reeksgenoot KV Mechelen voor een finaleplaats in de Beker van België. Ongekende luxe voor een club die weliswaar voor de Tweede Wereldoorlog elf landstitels behaalde in de hoogste klasse, maar de jongste jaren geen potten brak.

Bloom noch zijn bedrijf mogen gokken op wedstrijden van Union of de competities waar de club in speelt. Pro League België

De man die een nieuwe wind laat waaien is de Brit Tony Bloom, die in mei hoofdaandeelhouder werd van Union. De 48-jarige Bloom werkte na zijn studie wiskunde aan de universiteit van Manchester voor de consultant Ernst & Young en als trader in de Londense City. Als professionele pokerspeler ging hij door het leven als The Lizard, door zijn koelbloedigheid. Met zijn prijzengeld, volgens Poker News zo’n 3 miljoen dollar, bouwde Bloom een gokimperium uit door bookmakerswebsites op te starten en na een tijd weer te verkopen.

Starlizard

In 2006 richtte de pokeraar Starlizard op, dat gokbedrijven advies geeft over sportweddenschappen zoals een fondsbeheerder doet met aandelen. Starlizard gebruikt complexe statistische modellen om onder meer de winstquoteringen voor voetbalwedstrijden scherper te stellen. Die verkoopt het aan gokbedrijven die accuratere prognoses zoeken. Daarnaast plaatst Starlizard weddenschappen voor gefortuneerde klanten. Volgens het zakenblad Business Insider is Bloom de grootste klant van Starlizard.

Of hij nog een rol speelt bij Starlizard, en zoja welke, is niet duidelijk. Op de website staat geen info en Bloom wou ons niet te woord staan. Hij geeft zelden interviews, doorgaans alleen aan lokale media. Ook zijn vermogen is onbekend, al loopt dat volgens Business Insider ‘in de miljarden’. Dat Bloom kapitaalkrachtig is, bleek toen hij in 2009 Brighton & Hove Albion FC kocht, de club van de Engelse kuststad waar hij opgroeide en waar hij als kind al voor supporterde. In die tijd een derdeklasser, vandaag een middenmoter in de Premier League, de Engelse eerste klasse, nadat Bloom er als voorzitter-eigenaar al meer dan 250 miljoen pond in pompte.

Bloom wil een soortgelijke turbo onder Union zetten, een slapende reus in de hoofdstad van Europa. ‘Deze club heeft een enorme geschiedenis, speelt in een historierijk stadion en heeft warme supporters,’ zei hij.

Facelift

Onder het bewind van Bloom, die bij Union geen operationele functie bekleedt, onderging de club een facelift. Ze kreeg een nieuwe directie, een nieuwe coach en ging met de borstel door de spelerskern. Brighton & Hove Albion en Union gebruiken Blooms software en spelersdata om het potentieel van een voetballer in te schatten.

Dat de ondernemer, ooit ‘de peetvader van het professionele sportgokken’ genoemd, de eigenaar kan zijn van een voetbalclub doet in het Verenigd Koninkrijk, waar sportgokken populair is, weinig wenkbrauwen fronsen. Matthew Benham van Blooms directe concurrent Smartodds, is er ook eigenaar van zijn jeugdliefde, de Engelse tweedeklasser Brentford.

De meeste Premier League-teams worden gesponsord door gokbedrijven. De Engelse voetbalbond FA geeft wel aan dat hij zal ingrijpen mocht er zich bij Brighton en Brentford iets verdachts voordoen.

Voorwaarden

In ons land stellen de licentievoorwaarden van de Pro League, de vereniging van professionele voetbalclubs, dat het aandeelhouders die verbonden zijn aan gokactiviteiten onder bepaalde voorwaarden kan schrappen als bestuurder van een club.

‘Tony Bloom kon Union Saint-Gilloise pas kopen nadat hij één duidelijke voorwaarde had ondertekend’, benadrukt de Pro League-woordvoerder. ‘Zowel hijzelf als zijn bedrijf mag geen weddenschappen plaatsen op wedstrijden van Union en alle competities waarin de club actief is. Elk jaar moet een onafhankelijk accountancykantoor controleren of daaraan voldaan wordt.’