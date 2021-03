Britse gokmiljardair pompt Brussels voetbal-erfgoed naar eerste klasse

Met de promotie van Royale Union Saint-Gilloise krijgt onze eerste klasse er volgend seizoen nog een club in buitenlandse handen bij. De Britse eigenaar en gokmogol Tony Bloom pompte al meer dan 20 miljoen in de ploeg om de traditionsverein na een halve eeuw weer in de hoogste divisie van ons voetbal te krijgen.

Door Union wordt de Belgische eerste klasse nog een beetje meer een satelliet van de lucratiefste voetbalcompetitie op aarde, de Engelse Premier League. Union-eigenaar, de Brit Tony Bloom, heeft ook Brighton & Hove Albion, het huidige nummer 16 in Engeland. Ook OH Leuven (Leicester City), Beerschot (Sheffield United) en Waasland-Beveren (Crystal Palace) zijn verbonden aan een moederclub in de Premier League. De eigenaars van KV Oostende (Barnsley) en KV Kortrijk (Cardiff) hebben clubs in de Engelse tweede divisie. Premier League-club Manchester City is nog eigenaar van Lommel in onze tweede klasse. Van 25 Belgische profclubs hebben 12 buitenlandse eigenaars.

Comeback van traditionsverein

Officieel is Union de comeback van een echte traditionsverein. De club was het eerste powerhouse van het Belgische voetbal, maar won in 1935 de laatste van haar elf titels. Ze is na Anderlecht en Club Brugge wel de club die het vaakst kampioen werd. Een extra bewijs dat Union een blast from the past is: de Brusselse club verdween definitief uit eerste klasse in 1973.

Maar Union belichaamt vooral de voetbalindustrie anno 2021. Het is money talks. Eigenaar Bloom pompte sinds de overname in 2018 cash in Union tot het in eerste zat. In drie jaar - 2021 incluis - gaat het om een kapitaalverhoging van ruim 20 miljoen euro. Die was nodig om de club drijvend te houden. Want de jaarresultaten tonen dat Union onmogelijk op eigen kracht kan overleven. De club boekte vorig seizoen 6,6 miljoen euro verlies op 6 miljoen omzet. De club heeft ook een negatief eigen vermogen van 12,5 miljoen euro. Het over te dragen verlies - de financiële put die de club de voorbije jaren groef - is opgelopen tot 23,3 miljoen euro.

20 miljoen Kapitaalinjectie Tony Bloom pompte in drie jaar ruim 20 miljoen euro in Union. Dat was ook nodig om de diepe financiële putten te dempen.

Behalve het geld van Bloom is er weinig om op te bouwen. Het stadion in art-decostijl, de terreinen en het omliggende Dudenpark in Vorst zijn beschermd erfgoed. Daardoor kan de eigenaar niets veranderen aan de verouderde infrastructuur, die niet geschikt is voor profvoetbal en commerciële stadionuitbating onmogelijk maakt. Een enorme achterban is er ook al niet. Die is een mix van oudjes die het roemrijke verleden nog meemaakten en jonge hipsters - vaak binnen- en buitenlandse inwijkelingen in Brussel. Denk aan Dansaertvlamingen die op zondag als tijdverdrijf pils uit plastic bekertjes slurpen in een kantine die doet denken aan de derdeprovincialer uit hun dorp van oorsprong.

Online datarevolutie

De oorsprong van Blooms geld is de online datarevolutie. De motor van zijn fortuin is Starlizard, een bedrijf actief in gokconsultancy. Met complexe computermodellen en fysieke info over alles over clubs en spelers voorspelt Starlizard de uitkomst van wedstrijden. Met de inleg van zijn rijke investeerders - minimaal 2 miljoen pond voor wie wil meedoen - gokt Starlizard vooral via de massieve Aziatische gokcircuits op het voetbal. Die databulk zet Bloom ook sportief aan het werk om spelers te scouten en teams samen te stellen, een trend die overal in het voetbal opgang maakt.

Met de inleg van zijn rijke investeerders - minimum 2 miljoen pond voor wie mee wil doen - gokt Starlizard vooral via de massieve Aziatische gokcircuits op het voetbal.