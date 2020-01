'Britse miljardair wordt sponsor Lewis Hamilton'

De Britse ondernemer Jim Ratcliffe van chemiereus Ineos gaat volgens Britse media de F1-renstal van Mercedes, met kampioen Lewis Hamilton, sponsoren.

Ineos, bij ons onder meer bekend als grote investeerder in de Antwerpse haven, heeft ook een reeks belangen in de sportwereld. Vorig jaar kochten het bedrijf en Ratcliffe, een van de rijkste Britten, de Franse voetbalclub OGC Nice voor 100 miljoen euro. Eerder legden ze de hand op Lausanne Sports FC, een Zwitserse club.

Het concern kreeg ook vaste voet aan de grond in het profwielrennen, als sponsor van Team Ineos, het vroegere Team Sky. Ineos sponsort ook een Brits zeilteam en steunde de succesvolle poging van de Keniaan Eliud Kipchoge vorig jaar om voor het eerst een marathon onder de twee uur te lopen.

Innovatie

Ratcliffe is tot slot eveneens actief in de Formule 1. Hij vormt een alliantie met de Mercedes-renstal om samen te werken aan innovaties die de wieler- en zeilteams van het bedrijf ten goede komen. Volgens diverse Britse media, waaronder de zakenkrant Financial Times, komt daar nu de sponsoring van het Mercedes-team bij.

De deal wordt over enkele weken aangekondigd en gaat over steun voor zowat 20 miljoen pond per jaar. Dat is ongeveer evenveel als andere sponsors van F1-teams betalen, al kan de dominantie van Mercedes leiden tot een hogere prijs.