'Brugge, Genk en Standard betrokken bij illegale financiële constructies'

Op de persconferentie over het grootschalige onderzoek naar fraude in het Belgisch voetbal heeft het federaal parket meer details vrijgegeven. Vijf clubs zouden betrokken zijn bij financiële constructies om geld te verbergen voor de fiscus.

Op de persconferentie zette het parket alle details van het lopende onderzoek nog eens op een rij. Dat onderzoek valt uiteen in twee grote delen. Het ene luik gaat het over grootschalige fraude en witwas, het ander over corruptie.

Fraude

Het fraudeonderzoek kwam op gang nadat het gerecht lucht had gekregen van verdachte financiële transacties in een bankkantoor in Genk. Daar ging de bal aan het rollen. Dat onderzoek leidde uiteindelijk naar de twee spilfiguren, de makelaars Dejan Veljkovic en Mogi Bayat.

Schermvullende weergave Makelaar Dejan Veljkovic ©Photo News

Veljkovic heeft volgens het parket in samenspraak met de ploegen KV Mechelen, Racing Genk, Lokeren, Club Brugge en Standard constructies opgezet om zich verdoken commissielonen voor zijn activiteiten als makelaar uit te laten betalen en om spelers die hij vertegenwoordigt verdoken vergoedingen te bezorgen.

Bayat zou daarentegen puur in eigenbelang hebben gehandeld. Hem wordt ten laste gelegd dat hij enerzijds transfers manipuleerde om zijn eigen inkomsten te maximaliseren, en anderzijds dat hij constructies opzette om geld voor de betrokken clubs en spelers te verbergen.

Daarbij zou hij de hulp hebben gekregen van ex-advocaat Laurent Denis, die al eens veroordeeld werd in het gokschandaal rond de Chinees Zheyun Ye. Bayat zou gebruik hebben gemaakt van de derdenrekening van Denis, waarna hij het geld in cash afhaalde.

Schermvullende weergave Makelaar Mogi Bayat ©Photo News

Daarnaast zou Bayat ook massaal luxehorloges hebben gekocht en die frauduleus hebben gededouaneerd om btw te ontduiken. Bij huiszoekingen bij de verschillende betrokkenen troffen speurders verpakkingen aan van voor in totaal 8 miljoen euro aan luxehorloges, die Bayat zou hebben uitgedeeld als relatiegeschenken.

Bij die huiszoekingen zijn ook voor 3,6 miljoen euro aan tegoeden in beslag genomen, aldus het parket. In het kader van dit luik van het onderzoek worden 18 mensen voorgeleid bij de onderzoeksrechter, klonk het nog.

Club Brugge-coach Ivan Leko, die gisteren werd opgepakt, maar werd vanmiddag weer vrijgelaten. Daaraan zouden geen voorwaarden zijn verbonden, wat betekent dat hij niet in verdenking is gesteld.

Corruptie

Het corruptieluik blijkt rond de clubs KV Mechelen en Waasland-Beveren te draaien. Er zou sprake zijn van matchfixing met als doel KV Mechelen in eerste klasse te houden.

Daarbij gaat het specifiek om twee wedstrijden van eind vorig seizoen: Antwerp-Eupen op 3 maart en KV Mechelen-Waasland-Beveren op 11 maart.

Schermvullende weergave Scheidsrechter Sebastien Delferière. ©Photo News

Ook hier speelt makelaar Dejan Veljkovic een sleutelrol. Hij zou met vier bestuursleden van KV Mechelen de uitslagen van de wedstrijden hebben proberen te beïnvloeden.

Daarbij werd onder andere een beroep gedaan op de scheidsrechters Bart Vertenten, die in de wedstrijd Antwerp-Eupen een onbestaande penalty floot. Ook scheidsrechter Sebastien Delferière zou betrokken zijn, in de poging om een geschorste speler snel weer op het veld te krijgen. Delferière werd in verdenking gesteld, maar wel vrijgelaten onder voorwaarden.

Schermvullende weergave De wedstrijd KV Mechelen - Waasland-Beveren, waar omkoping in het spel zou zijn. ©BELGA

Om de scheidsrechters te beïnvloeden, werd volgens het parket een beroep gedaan op twee sportjournalisten, die aangezet werden om de scheidsrechters positieve beoordelingen te geven in hun verslaggeving.

In dit luik werden naast Delferière nog drie andere personen in verdenking gesteld. Daarbij gaat het om de KV Mechelen-bestuurders Olivier Somers en Thierry Steemans en Waasland-Beveren-voorzitter Dirk Huyk. Enkel Steemans is voorlopig aangehouden, de anderen zijn vrij onder voorwaarden.