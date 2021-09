Bruno Venanzi zoekt vers geld voor Standard

De eigenaar van Standard Luik, Bruno Venanzi, zoekt een investeerder voor de topclub. Hij is niet langer bereid nog van zijn persoonlijke fortuin in de club te stoppen.

Het blijft bewegen in de bestuurskamers van het Belgische profvoetbal. Nadat afgelopen weekend was bekend geraakt dat de spilfiguren Ivan De Witte en Michel Louwagie de instap van extern kapitaal bij AA Gent overwegen, staat Standard nog een stap verder in dat proces.

Standard-eigenaar Bruno Venanzi heeft de consultant PwC aangeduid om vers geld voor de club te zoeken. Volgens onze info staat Venanzi - de oprichter en ex-eigenaar van het energiebedrijf Lampiris - open voor de verkoop van een minderheids- of een meerderheidsbelang in de club.

Venanzi hoopt naar verluidt een partner aan boord te hijsen maar de meerderheid van de aandelen te kunnen behouden. De vraag is of investeerders bereid zullen zijn in ruil voor miljoenen cash beperkte zeggenschap in de club te aanvaarden. Kandidaat-investeerders zullen zo goed als zeker stevige controle in de bestuurskamer opeisen omdat Standard een bedrijf in acute nood is. Daarom wordt intern een volledige overname niet uitgesloten.

Cash hamsteren

Standard zit financieel in slechte papieren. De club moet op alle mogelijke manieren cash hamsteren om aan al zijn financiële verplichtingen te voldoen. De Rouches kregen vorig jaar voor de start van het afgelopen seizoen al met grote moeite hun entreeticket voor het profvoetbal van de bevoegde licentiecommissie.

Schermvullende weergave Bruno Venanzi. ©Photo News

De oplossing kwam via een forse cashinjectie in een vennootschap van Venanzi die het stadion overnam van de club. Dankzij centen van onder anderen de clubiconen Michel Preud'homme, Marouane Fellaini en Axel Witsel was er weer genoeg geld in kas om de continuïteit te verzekeren. Ook de parkings rond het stadion zijn intussen te gelde gemaakt.

Maar de problemen zijn allerminst van de baan. Venanzi is niet langer bereid nog van zijn persoonlijk fortuin in de club te stoppen. Voor het nieuwe seizoen was er geen geld voor dure inkomende transfers of hoge lonen. De talenten Zinho Vanheusden en Michel-Ange Balikwisha zijn verkocht en verwacht wordt dat de beloften Nicolas Raskin en Hugo Siquet mogelijk al in de eerstkomende mercato volgen.

Tv-rechten verkocht

De club verkocht ook haar tv-rechten aan een Duits bedrijf en nam zo een voorafname op toekomstige inkomsten. Normaal krijgen clubs hun mediarechten - bij Standard stijgen die de komende jaren tot een piek van 10 miljoen in het seizoen 2024-2025 - in schijven uitbetaald door de rechtenhouder. Maar omdat Standard nu cash nodig heeft, sloot het een deal met de Duitsers. Die storten meteen het volledige bedrag waar Standard recht op heeft. Maar die extra cash op de rekening moet de club wel over langere termijn en met een stevige rente terugbetalen. Die praktijk - factoring - raakte met corona wijdverspreid in het voetbal.

21 miljoen Financiële schuld De spaarpot van Standard is door opgestapelde verliezen gekrompen tot 8,6 miljoen euro. De club torst 21 miljoen euro financiële schuld.

De laatst beschikbare jaarrekening schetst een donker beeld. De inkomsten zijn in het seizoen 2019-2020 - met daarin drie coronamaanden - gestegen van 61 naar 81 miljoen euro. Maar dat is exclusief toe te schrijven aan transfers en de verkoop van het stadion. Exclusief die inkomsten zakken de opbrengsten uit de commerciële werking van 50 naar 43 miljoen.

Dat is weinig voor een topclub. Enkel door die niet-recurrente inkomsten weet de club - die 79 miljoen euro kosten maakte - operationeel en netto nipt uit het rood te blijven. Opmerkelijk zijn ook de hoge personeelskosten (39 miljoen). Die slorpen het gros van de inkomsten uit commerciële werking op.

De spaarpot van de club is door opgestapelde verliezen gekrompen tot 8,6 miljoen euro. Dat eigen vermogen verbleekt bij de hoge schuldenlast. De club torst 21 miljoen euro financiële schuld.

De combinatie van corona en niet echt lucratieve uitgaande transfers betekent allicht miljoenenverlies voor Standard.

Opvallend is dat de handelsschulden op lange termijn van bijna niets exploderen tot 15 miljoen euro. Dat is erg veel omdat handelsschulden doorgaans voor het grootste deel kortlopend zijn. De jaarresultaten van afgelopen seizoen zijn nog niet bekend, maar de combinatie van corona en niet echt lucratieve uitgaande transfers betekent allicht miljoenenverlies.

Standard had jaren een model dat operationeel verlies dichtreed met transfers. Maar de verkoop van spelers blijkt nu zelfs niet te volstaan om de putten te dempen. Zeker met een coronacrisis die de bodem onder de club nog meer heeft weggeslagen.

Afgesprongen deal

Een redding van de club leek vorig jaar in de maak. De Luikse farma-ondernemer François Fornieri had met Venanzi een akkoord om de helft van de club over te nemen voor 15 miljoen euro. Venanzi en Fornieri zouden ook gesproken hebben over een volledige overname op termijn, waarvoor Fornieri nog eens 15 miljoen op tafel zou leggen.

Profiel Standard Omzet (2019-2020): 81,3 miljoen euro. Nettowinst: 190.000 euro. Eigen vermogen: 8,6 miljoen euro. Financiële schuld: 21 miljoen. Eigenaar: Bruno Venanzi (99,9%).

De deal sprong af. Over de reden lopen de versies uiteen. Begin januari 2021 raakte bekend dat Fornieri in het vizier loopt van het gerecht. Hij wordt verdacht van handel met voorkennis met aandelen bij zijn bedrijf Mithra. Eerder was hij in verdenking gesteld voor zijn rol in de affaire bij het Waalse semi-overheidsvehikel Nethys.

Venanzi richtte in 2003 samen met de Vlaming Bruno Vanderschueren de energieleverancier Lampiris op. Die verkocht hij vijf jaar geleden aan de Franse oliereus Total. Een jaar voor de verkoop nam hij Standard over van Melexis-oprichter Roland Duchâtelet.