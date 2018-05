Canal+ verliest na 34 jaar tv-rechten op Frans voetbal

Het prijskaartje doet waarnemers grote ogen opzetten: het gaat om niet zo gek veel minder dan de rechten voor de Premier League (omgerekend 1,7 miljard euro per jaar bij de huidige wisselkoers). Terwijl je in Engeland elk weekend wel een topper - à la Liverpool versus Manchester United - hebt die heel Azië wil zien, is er in de hoogste Franse divisie hoogstens twee keer per jaar een échte topper (PSG vs. Olympique Marseille).

Sprankeltje hoop

De televisierechten voor de Belgische Jupiler League - 80 miljoen euro per jaar - zijn in vergelijking met de andere buitenlandse rechten klein bier. Volgens Anderlecht-voorzitter Marc Coucke moet dat in het volgende contract omhoog naar 100 miljoen. 'Wat heeft in België de grootste tv-waarde, buiten Netflix? Het Belgisch voetbal. Dat wordt niet alleen internationaal onvoldoende te gelde gemaakt, er is een grote inhaalbeweging te maken in de verkoop via digitale kanalen', zei hij vorige week in een gesprek met De Tijd.