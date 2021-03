Canyon door het stof na stuurbreuk Van der Poel

Het Duitse fietsmerk Canyon wil geen risico's nemen en raadt af om nog met sommige versies van zijn Aeroad-model te rijden.

De snelgroeiende Duitse fietsfabrikant Canyon raadt voorlopig af nog met zijn nieuwe Aeroad-model te rijden. Hij reageert zo op een incident van dinsdag, toen wielrenner Mathieu Van der Poel in volle finale van de koers Le Samyn zijn stuur zag afbreken. Canyon wil eerst onderzoeken hoe dat kon gebeuren en raadt professionele teams aan voorlopig een alternatief model te gebruiken.

'Mathieu is gelukkig niet gevallen. We willen er absoluut zeker van zijn dat niemand iets overkomt voor we duidelijk weten wat de oorzaak was', zegt oprichter Roman Arnold. Behalve Van der Poel rijden ook de renners van de Spaanse wielerploeg Movistar op Canyon-fietsen.

Zadelpen

Het is de tweede keer in korte tijd dat het fietsmerk door technische mankementen in verlegenheid wordt gebracht. Eerder raakte ook al bekend dat er problemen waren met de zadelpen van het Aeroad-model, dat eind vorig jaar op de markt kwam en snel uitverkocht was.