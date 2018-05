Chelsea-eigenaar Abramovitsj mag VK niet meer in

Het Verenigd Koninkrijk heeft het verlopen investeerdersvisum van de Russische miljardair Roman Abramovitsj niet vernieuwd. Daardoor kan een van de rijkste inwoners van Londen en eigenaar van voetbalclub Chelsea het land niet meer in.

Volgens de Britse zakenkrant Financial Times hebben de Britse autoriteiten het visum van Abramovitsj (nog steeds) niet vernieuwd . Het investeerdersvisum verviel vorige maand. De Britten hebben geen officiële weigering gestuurd, maar de verlenging duurt veel langer dan normaal.

Abramovitsj is de op twaalf na rijkste inwoner in het Verenigd Koninkrijk met een geschat vermogen van meer dan 10 miljard euro. Dat bouwde hij op dankzij de aankoop van een belang in de oliemaatschappij Sibneft. Die werd na de privatisering veel meer waard, waardoor Abramovitsj, net als vele andere Russische oligarchen, constant te maken krijgt met kritiek op de oorsprong van zijn fortuin.