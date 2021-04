'Chelsea trekt zich terug uit Super League, topman Man United stapt op'

Fans van Chelsea zakten dinsdagavond in groten getale af naar Stamford Bridge, het stadion waar de club uit West-Londen een competitiewedstrijd speelt tegen Brighton & Hove Albion. Net zoals Liverpool-aanhangers een dag eerder uitten ze hun onvrede over de Super League. 'Grand Theft Football', 'R.I.P. CFC' en 'Buck Off' was op verschillende spandoeken te lezen. Toen bekend raakte dat Chelsea zich mogelijk terugtrekt, brak luid gejoel los.