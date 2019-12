China bant Arsenal-vedette Özil na statement over Oeigoeren

China is woest op de Engelse voetbalclub Arsenal na een tweet van sterspeler Mesut Özil met kritiek op de behandeling van de Oeigoerse moslimminderheid in de regio Xinjiang.

De topwedstrijd Arsenal-Manchester City is zondag niet uitgezonden op de Chinese staatstelevisie CCTV en streamingdiensten als PTTV. Chinese e-commercebedrijven zijn gestopt het Arsenal-shirt van de Duitse voetballer Mesut Özil te verkopen en zijn fanclub op internet is offline gehaald. En woeste Chinese fans toonden hun toorn door zijn truitje te verbranden.

Superwapen

China zet zijn economische superwapen nog eens in om kritische stemmen te bestrijden. Mesut Özil, van Turkse origine en een gelovige moslim, had via Twitter de moslimgemeenschap opgeroepen de situatie van de Oeigoeren in de westelijke provincie Xinjiang aan te klagen. Daar zitten volgens rapporten van de Verenigde Naties en mensenrechtenwaakhonden 1 tot 2 miljoen Oeigoeren, een Turkse etnische minderheid, opgesloten in heropvoedingskampen. Hun enige misdaad is dat ze moslims zijn.

China houdt al jaren vol dat het een soort opleidingscentra zijn. Peking stelt dat geradicaliseerde inwoners er de Chinese taal en wetgeving leren en er gewerkt wordt aan hun reïntegratie. Maar gelekte officiële Chinese overheidsdocumenten maakten eind vorige maand duidelijk dat het wel degelijk om echte strafkampen gaat.

Op satellietbeelden zijn mensen te zien in gevangenisplunje en met kaalgeschoren hoofden. China maakt ook gebruik van massieve surveillance van de regio, een reactie op een groeiende onafhankelijkheidsbeweging en sluimerend extremisme.

Blauw-wit

'Oost-Turkestan, de bloedende wond van de islamitische wereld', twitterde Özil. Daarbij postte hij de blauw-witte variant op de Turkse vlag - het symbool van de Oeigoerse onafhankelijkheidsbeweging. Dat wekte de woede van China nog meer, omdat hij zich daarmee volgens het regime in Peking achter het extremisme en separatisme zou scharen.

Özil werd prompt verscheurd door een woedende Chinese menigte op sociale media. De speler heeft 4 miljoen volgers op Weibo, de Chinese variant van Twitter.

Fake news

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat de voetballer zich liet misleiden door fake news. 'We stellen voor dat meneer Özil naar Xinjiang komt om eens rond te kijken. Als hij een geweten heeft, in staat is fout van goed te onderscheiden en objectief en correct is, zal hij een ander Xinjiang zien', luidt het.

Arsenal gooit Özil zonder pardon onder de bus. De club nam afstand van de speler op Chinese sociale media. De Londense topclub stelde dat het om een persoonlijke mening ging van de speler en dat het zich niet inlaat met politiek.

China is een cruciale afzetmarkt voor Arsenal en bij uitbreiding het Engelse voetbal. De Premier League heeft in China voor 640 miljoen euro aan tv-contracten lopen voor de periode 2019-2022. Steeds meer clubs hebben kantoren in China. Ook Arsenal, een bedrijf met 400 miljoen euro omzet en sponsordeals in de vier windstreken, is net als de meeste Engelse clubs actief in China. Het heeft onder meer een sponsordeal met het Chinese loterijbedrijf BNN Technology.

Structureel racisme

De sponsorpolitiek van Arsenal en het voetbal zijn reden om Özil hypocrisie te verwijten. De club heeft ook sponsordeals met de toeristische dienst van Rwanda, geen land met een onbesproken regime, en de vliegmaatschappij van de Verenigde Arabische Emiraten, dat evenmin mensenrechten en democratie hoog in het vaandel voert.

Özil en zijn landgenoot Ilkay Gündogan lagen vorig jaar in Duitsland ook fel onder vuur voor een ontmoeting met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Turkije is dan wel een bondgenoot, maar Erdogans autoritaire koers wordt in de Europese politieke hoofdkwartieren niet erg gesmaakt.

Vanuit de Duitse politiek kwam er een oproep om de twee niet mee te nemen naar het EK. Ook de sponsors waren niet bijster opgezet met de ontmoeting. Özil nam na het desastreus verlopen WK met vuurwerk afscheid van de Duitse nationale ploeg.

Hij weet de in zijn ogen overdreven kritiek op hem aan structureel racisme in Duitsland. De voetballer heeft intussen nog weinig vrienden onder de Arsenal-fans wegens erg matige prestaties. Daar hoort de nuance bij dat Arsenal nog amper de status van absolute topclub verdient.

Houston Rockets

De vraag is of Arsenal de ruzie met China onder controle heeft door Özil op de vingers te tikken. De Amerikaanse basketclub Houston Rockets is al een hele tijd een paria in China nadat de manager van de club openlijk steun uitsprak voor de anti-Chinese demonstranten in Hongkong. Merchandising van de Rockets is verdwenen in China en de club verloor miljoenen aan sponsorcontracten.