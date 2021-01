Chinese eigenaar zet Inter Milan in de etalage

Suning, de Chinese hoofdaandeelhouder van Inter Milan, onderhandelt met meerdere investeringsmaatschappijen over de verkoop van de Italiaanse topclub. Op Inter worden waarderingen tot 900 miljoen euro gekleefd.

De Chinese retailgigant Suning nam in 2016 een meerderheidsbelang van 68,5 procent in Inter Milan, de club van de Belgische international Romelu Lukaku. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times hebben de Chinezen Inter nu in de etalage gezet.

Of Suning zijn belang in Inter volledig van de hand wil doen dan wel gedeeltelijk wil afbouwen, staat nog niet vast. Inter Milan is ook voor 31,5 procent van Lionrock Capital, een investeringsmaatschappij uit Hongkong. Het is niet bekend of ook die groep haar belang in Inter Milan wil verkopen.

Nieuw jachtterrein

De Chinese hoofdaandeelhouders zouden met meerdere private-equitygroepen onderhandelen. Het Britse BC Partners, dat onlangs nog de puzzelboekenuitgever Keesing overnam van het Belgische Ergon, zou volgens Financial Times de grootste kans hebben om de Italiaanse voetbalploeg binnen te halen. Maar Suning zou ook praten met EQT, het investeringsvehikel van de Zweedse familie Wallenberg, en het Amerikaanse Arctos Sports Partners.

De voorbije maanden is sport een almaar belangrijker jachtterrein geworden voor grote private-equitygroepen op zoek naar nieuwe investeringen. Daar zit de coronacrisis voor iets tussen: nu voetbalmatchen achter gesloten deuren moeten plaatsvinden, zien veel clubs de verliezen oplopen en zijn ze gedwongen vers kapitaal op te halen.

Corona

Ook Inter Milan werd zwaar getroffen door de coronacrisis. Het voorbije seizoen leed de club een verlies voor belastingen van 102 miljoen euro. Bovendien lijken ook voor Suning de financiële zorgen toe te nemen.