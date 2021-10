Chinezen gaan Standard sponsoren

Cainiao, de logistieke tak van Alibaba, gaat de voetbalclub Standard de Liège sponsoren. De Chinese cargospeler is sinds een paar jaar actief in de schaduw van de Luikse luchthaven.

Standard omschrijft de sponsordeal als een belangrijke stap voor de Chinese speler in cargotransport, die zijn activiteiten in België - in de schaduw van de Luikse luchthaven - nog maar net heeft opgestart. 'Cainiao heeft sinds het begin van zijn vestiging in Grâce-Hollogne een discrete maar sterke betrokkenheid getoond in het steunen van de lokale gemeenschappen. Het heeft bijvoorbeeld medisch materiaal gedoneerd bij de uitbraak van de coronapandemie en een fonds opgericht om slachtoffers van de overstromingen in de regio te helpen.'