Club Brugge: 'Stadion kan rendabel zijn met voetbal alleen'...

Club Brugge mag een nieuw stadion bouwen op de Olympiasite, maar mag daar alleen voetbalgerelateerde activiteiten ontplooien. Met meer toeschouwers en meer diensten kunnen we dat rendabel doen, denkt Chief Business Officer Bob Madou.

Zitten er voor u verrassingen in de omgevingsvergunning?

Bob Madou: 'Neen, we hebben in de aanloop hiernaar oneindig veel gesprekken gehad met de stad, dus we wisten wat we konden verwachten. Het was ook nooit onze ambitie om andere commerciële activiteiten uit te bouwen. Toen de stad begin 2019 haar akkoord gaf voor een nieuw stadion op de Olympiasite, wisten we ook dat dat recreatiegebied was en dat we er geen commerciële activiteiten buiten het voetbal zouden kunnen uitbouwen.'

Schermvullende weergave Bob Madou ©Photo News

Kan je een stadion rendabel maken zonder winkels of andere commerciële activiteiten?

Madou: 'Wij gaan er van uit dat een stadion vlot te rendabiliseren is met voetbal alleen. We gaan uit van 25 à 30 wedstrijdevenementen per jaar, naast de permanente inkomsten van het museum, de shop en de bistro. Als je dat verstandig budgetteert, kan dat perfect. Maar dan moet je er geen megalomaan stadion van maken. Buitenlandse voorbeelden leren dat de bouw van een nieuw stadion de inkomsten met een factor 1,6 tot 3 doen toenemen in vergelijking met de oude situatie. Dat zal ook bij ons zo zijn, in de wetenschap dat we al vertrekken van een slechte situatie.'

Wat betekent verstandig budgetteren in dit geval?

Madou: 'De investeringskost begroten we op ongeveer 100 miljoen euro. De stijgende grondstoffenkosten helpen natuurlijk niet, maar we hebben nog wat tijd voor we eraan binnen, dus hopelijk stabiliseert die markt nog. Het stadion zal plaats beiden aan zo’n 40.000 fans, van wie 4 à 5.000 VIP’s. We denken dat we het aantal abonnees kunnen opvoeren van 24.500 vandaag naar 32 à 33.000 in het nieuwe stadion, aangevuld met de dagverkoop. We voorzien vier restaurants, twee bars en andere catering. Vandaag bieden we bijna geen hospitality-diensten zoals loges aan, dus dat zijn allemaal extra inkomsten. En met het uitgebreide aanbod kunnen we ook denken aan een verstandige upgrade van onze prijzen.'

Een upgrade van de prijzen, betekent dat ook duurdere tickets en abonnementen?

Madou: 'Als je je stadion zoveel aantrekkelijker maakt en extra diensten aanbiedt, kan je ook de prijzen mee laten evolueren. In de toestand waarin het stadion vandaag is, is dat moeilijk. We zullen daar als volksclub verantwoordelijk mee omgaan. Onze hoofdprioriteit is de fans makkelijker te laten consumeren – vandaag is het bijvoorbeeld niet eenvoudig om aan een drankje te geraken – en om ze langer te laten blijven. We gaan ook meer beleving op maat bieden, bijvoorbeeld aan gezinnen.'

Er mogen ook geen concerten plaatsvinden in het nieuwe Breydelstadion. Is dat een streep door de rekening?

Madou: 'Nee, je moet er rekening mee houden dat je dan een multifunctioneel stadium moet bouwen dat 1,5 à 2 keer duurder is dan ons project, plus de kosten om voor en na elk concert het stadion aan te passen. Dat weegt voor ons niet op tegen de extra inkomsten.'

Er kan nog beroep aangetekend worden tegen deze verguning. Kan dat het hele project nog in gevaar brengen?