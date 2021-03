Club Brugge bevestigt beursgang

Met andere woorden: de beursgang laat de huidige grootaandeelhouders, voorzitter Bart Verhaeghe op kop, langs de kassa passeren. Het is wel de bedoeling dat Verhaeghe en co. na de beursintroductie 'de grootste aandeelhouder blijven'. Een formulering die nog flink wat ruimte laat.

De beursintroductie is de bekroning van de transformatie die Club Brugge sinds de overname door Verhaeghe onderging. De club stevent af op een tweede opeenvolgende landstitel - de vierde in zes seizoenen - en draait financieel bijzonder goed . In het seizoen 2019-2020 brak blauw-zwart met een omzet van 137 miljoen euro en 24,5 miljoen nettowinst alle records.

Voor precieze details over het aanbod en de waardering van Club Brugge is het wachten op het prospectus bij de beurswaakhond FSMA. Het is wel de bedoeling kort te schakelen: de 'nabije toekomst' klinkt het in het persbericht, met de klassieke disclaimer dat veel zal afhangen van de marktomstandigheden.