Club Brugge boekt recordomzet van 137 miljoen euro

Club Brugge en Racing Genk zijn winstwonders in een voor de rest bijzonder verlieslatend Belgisch voetbal. Het verschil tussen beide clubs is dat Genk wel een miljoenenclaim van de fiscus boven het hoofd hangt. Van de klassieke top5-clubs maken Standard en Anderlecht zwaar slagzij. Standard heeft dringend vers geld nodig omdat de kosten (79 miljoen) totaal niet in verhouding staan tot de opbrengsten uit operationele werking (23,6 miljoen). Standard haalde voor dit seizoen ei zo na zijn licentie, het toegangsticket voor profvoetbal. Eigenaar Bruno Venanzi is niet rijk genoeg om het zelf op te lossen en een instap van ondernemer François Fornieri (15 miljoen euro voor 50 procent) ketste af. Standard lijkt zo rijp voor een overname. Rivaal Anderlecht is dan weer virtueel failliet - na 63 miljoen euro verlies op twee seizoenen - en overleeft enkel bij gratie van zijn rijke eigenaars. Die zitten wel verwikkeld in hevige strijd over hoe de club financieel uit het moeras getrokken wordt. De vijfde G5'er AA Gent publiceert eerstdaags zijn nieuwe jaarcijfers voor 2019-2020. Het Belgisch profvoetbal is in zijn geheel erg verlieslatend. In het seizoen 2018-2019 was er liefst 87 miljoen euro verlies. Slechts zes clubs maakten samen 13 miljoen winst, de andere 18 ruim 100 miljoen verlies.