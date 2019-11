Club Brugge boekt recordomzet van 93 miljoen euro

Het Club Brugge van ondernemer Bart Verhaeghe ontwikkelt zich jaar na jaar tot een grotere cashmachine.

Het commerciële vliegwiel onder Club Brugge begint steeds sneller te draaien. Club sloot het jaar tot juni 2019 - de cijfers slaan dus op vorig voetbalseizoen - met een operationele winst van 11 miljoen euro op een omzet van 93 miljoen euro. Dat is ronduit indrukwekkend.

Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen, een belangrijke graadmeter van de ‘onderliggende’ rendabiliteit en cashflow, is overigens al vier jaar stevig positief. De netto-winst bedroeg 7,5 miljoen euro.

Champions League

De omzet is met bijna 25 miljoen euro gestegen in één seizoen. Grootste verklaring is de deelname aan de groepsfase van de Champions League. Dergelijk one shot geeft een vertekend beeld van de werkelijke commerciële kracht van een voetbalclub. Daarvoor is het beter te kijken naar de jaarlijks terugkerende inkomsten - uit Belgisch tv-geld, matchdagen, sponsors en merchandising.

11 Winst Club boekte vorig seizoen een operationele winst van 11 miljoen euro op 93 miljoen omzet.

Tegelijk plaatste Club zich ondanks de gemiste titel dit seizoen toch opnieuw voor de Champions League. Daardoor ziet het zich voor dit jaar opnieuw verzekerd van mintens 30 miljoen euro inkomsten. Bovendien verkocht het voor 60 miljoen spelers, inkomsten die pas in de volgende boekhouding worden mee genomen. Al kocht de club ook stevig in.

Oefencentrum

Club draait als een tierelier op alle vlakken. Op de balans zijn alle overgedragen verliezen weggewerkt. Het eigen vermogen – de dit decennium geduldig en met langetermijnplanning opgebouwde spaarpot - bedraagt nu inclusief overgedragen winst 20,9 miljoen euro. Dat is ruim meer dan de 14,3 miljoen bankschulden, ondanks de bouw van het state-of-art oefencentrum in Westkapelle. Daarin stopte de club 15 miljoen euro.

De voorbije jaren hebben de Bruggelingen ook aangetoond dat ze ook in sportief mindere jaren zelfbedruipend zijn. De cijfers laten het nog eens zien. Club staat in België op eenzame hoogte, ook financieel. Verhaeghe is een forse cashmachine aan het opzetten, mee door investeringen en de hefboom die hij op de marketing van een van de bekendste merknamen van het land heeft gezet.