Club Brugge bouwt nieuw stadion op bestaande site Jan Breydel

Gamechanger in het stadiondossier van Club Brugge. De club verhuist niet naar een geplande nieuwe locatie, maar blijft op zijn huidige site.

De leiding van de club heeft vannacht een deal gesloten met het stadsbestuur om een nieuw stadion met 40.000 zitjes te bouwen naast het huidige op Jan Breydel in Sint-Andries. De bedoeling is dat Cercle Brugge, dat nu Jan Breydel deelt met blauwzwart, verhuist naar een eigen nieuw stadion met 15 oefenvelden op de Blankenbergesteenweg. Voor die plek heeft Club een procedure lopen, maar het wil niet langer wachten op de afwikkeling daarvan bij de Raad van State. Het wil zijn nieuwe stadion in 2024.