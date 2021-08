Club Brugge krijgt cryptobedrijf Blox als mouwsponsor

Club Brugge speelt dit weekend het competitieduel tegen Beerschot met de Nederlandse nieuwe sponsor Blox op de mouw. Het is de allereerste Belgische deal tussen een club en een bedrijf in de digitalemuntbusiness, die goudkoorts veroorzaakt in het voetbal.

Na de Nederlandse voetbalgrootmacht Ajax vorige week sluit Club Brugge een sponsordeal met het cryptobedrijf Blox uit Nijmegen. Dat is een platform waar mensen via een app in cryptomunten zoals bitcoin of ethereum kunnen handelen.

Door de niet te stuiten opmars van cryptomunten, geld als computercode waarin believers de kiemen van een alternatief financieel systeem zien, groeien dergelijke handelsplatformen als kool. De voorbije maanden werkte Blox zich in België al in de kijker met reclamespots op tv.

Club opent fanshop in hartje Brugge Ook in de fysieke wereld werkt Club Brugge aan de uitbouw van zijn merk. Het team opent op 11 september een nieuwe flagshipstore in de Steenstraat, de winkelstraat in hartje Brugge. Het volgt daarmee wat andere clubs doen, zoals Benfica in Lissabon, in Europese toeristische centra. Brugge krijgt jaarlijks ruim 8 miljoen toeristen op bezoek. Het plan is niet al die mensen te bekeren tot Club, het is wel een manier om de merknaam te verspreiden. De nieuwe Amerikaanse investeerder Orkila heeft ervaring in het omzetten van merken in producten. De bestaande fanshop bij het Jan Breydel-stadion blijft ook gewoon bestaan.

Club en Blox sluiten een deal voor twee jaar. Die geldt alleen voor de matchen in België. In de Champions League wordt Blox op de mouw vervangen door de tv-zender Eleven.

Volledig betaald in bitcoin

Opvallend is dat met de deal geen fysiek geld gemoeid is. Blox betaalt de sponsoring aan Club volledig uit in bitcoin. De club kan die cashen, of bijhouden om te speculeren op mogelijke valutastijging. Geen van beide partijen wenst details te geven over hoeveel de sponsordeal in euro waard is.

Lees Meer Amerikanen leggen hand op kwart Club Brugge

'Club en Blox zijn twee innovatieve bedrijven in een wereld die snel evolueert', zegt Club-voorzitter Bart Verhaeghe. Het is symbolisch een vooruitstrevend partnerschap aan te kondigen in een stad waar in de middeleeuwen het concept van de beurs is ontstaan.'

Het is symbolisch om een vooruitstrevend partnerschap aan te kondigen in een stad waar in de middeleeuwen het concept van de beurs is ontstaan Bart Verhaeghe Voorzitter Club Brugge

Club Brugge is de eerste profploeg in België met een cryptobedrijf als sponsor. Maar de deal komt niet uit de lucht vallen, nu in het Europese topvoetbal een cryptorush bezig is. Grote clubs krijgen cryptobedrijven op de shirts als sponsor. Daarnaast lanceren clubs hun eigen cryptomunt voor fans.

Schermvullende weergave Noa Lang met de sponsor Blox.

Dat laatste is voor Belgische clubs minder interessant omdat ze geen mondiale fanbasis hebben. Voor multinationals als PSG of Manchester United zijn eigen cryptomunten interessant om een relatie op te bouwen met fans van Alaska tot Auckland, die nooit naar het stadion komen.

Maleisische of Amerikaanse fans die digitale munten van hun ploeg kopen, mogen dan bijvoorbeeld meestemmen over de kleur van de ploegbus of de song die gespeeld wordt bij een doelpunt.

Nieuwe mogelijkheden

Op iets langere termijn openen zich extra mogelijkheden met cryptobedrijven. 'Denk aan het integreren van de Blox-app in de 'fan wallet', zodat betalen met crypto op Club mogelijk wordt', zegt chief business officer Bob Madou.

Elke Club-fan die zich registreert, krijgt een eigen Club ID. Die werkt als een portemonnee (fan wallet) waarmee supporters alles kunnen betalen - van merchandising over tickets tot bier en snacks - en waaraan ook kortingen verbonden zijn. Onder dat systeem zit complexe financiële technologie om alle betalingen te verwerken. In de toekomst zou dat veel simpeler kunnen door de cryptotechnologie motor van het systeem te maken.

Massapubliek

De cryptowedloop in het voetbal en de sport - het Amerikaanse baseball sloot onlangs een miljoenendeal met cryptoplatform FTX - draait om win-win. De cryptobedrijven lijken na jaren geparkeerd te zijn in de krochten van het internet eindelijk naar de mainstream door te stoten.